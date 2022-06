E’ stato travolto in piazza Villaciambra

E’ in prognosi riservata il bambino di 10 anni che nella tarda serata di ieri è stato investito in sella alla sua bici da un’auto in piazza Villaciambra a Palermo. Indagano i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Il piccolo nella caduta ha battuto con violenza la testa sull’asfalto.

Destino beffardo

Sarà un compleanno amaro per lo sfortunato piccolo ciclista. Oggi infatti avrebbe compiuto 10 anni. Ma questa ricorrenza dovrà passarla all’ospedale dei Bambini di Palermo dove ieri sera è stato ricoverato d’urgenza in seguito alla caduta. A soccorrerlo i sanitari e gli operatori del 118 che in pochi minuti sono giunti sul luogo dell’incidente e hanno caricato il bambino in gravi condizioni.

La dinamica al vaglio

Ad essere intervenuti i carabinieri della stazione di Altofonte e quelli della compagnia di Monreale. Il bambino è stato investito da un’auto, una Hyundai condotta da un uomo di 56 anni. Il piccolo stava giocando con la bici nei pressi della parrocchia di Maria Santissima del Rosario quando, per cause in via di accertamento, è stato investito dall’auto. Per effettuare i rilievi e per permettere agevolmente le operazioni di soccorso il traffico è rimasto bloccato su entrambe le corsi per diverse ore.

L’incidente nel Trapanese

Lo scorso febbraio furono due i bambini rimasti feriti in seguito ad un incidente stradale nel Trapanese. Si verificò un incidente frontale nella tarda serata ad Alcamo. Un uomo venne denunciato perché alla guida in stato di ebbrezza e per aver provocato lesioni ad un’intera famiglia, tra cui per l’appunto due bambini di 1 e 3 anni. In quell’occasione, fortunatamente, nessuno ha riportato lesioni tali da essere in pericolo di vita. Ma davvero le conseguenze potevano essere letali per la dinamica dei fatti. Ci saranno strascichi giudiziari per un alcamese di 37 anni, alla guida di una delle due auto rimaste coinvolte. Era sotto gli effetti dei fumi dell’alcol.