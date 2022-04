E’ accaduto ancora una volta ad Alcamo

Dopo la tragedia di appena pochi giorni fa, un’altra anziana è stata investita ad Alcamo ed è in pericolo di vita. La donna, 76 anni, era a piedi e stata attraversando il centralissimo viale Europa quando è stata letteralmente travolta da un. Ha battuto con violenza la testa sull’asfalto ed è rimasta a terra priva di sensi. Anche il centauro si è fatto male ed ha riportato alcune lesioni anche se non è in pericolo di vita.

La caduta violenta sull’asfalto

La 76enne ha perso molto sangue nella cauta ed ha riportato diverse fratture in varie parti del corpo, a causa della caduta. Inizialmente era stata trasportata all’ospedale San Vito e Santo Spirito di Alcamo ma le sue condizioni si sono aggravate d è stata trasferita in un nosocomio palermitano. Lo scontro si è verificato nella tarda mattinata di oggi in una delle arterie più popolose e trafficate di Alcamo, il viale Europa, all’altezza del civico 152 sulla corsia Sud.

L’arrivo della polizia municipale

Giunti sul posto gli agenti della polizia municipale hanno accertato la presenza di un conducente ferito a terra sulla pista ciclabile vicino a un motociclo Suzuki, sul posto si trovava anche un’ambulanza del 118. Il motociclo si è scontrato con un pedone, S.A. di 76 anni, residente ad Alcamo. La signora nel frattempo, considerando le sue gravi condizioni, era stata già accompagnata all’ospedale cittadino. Il motociclista, P.G. di 46 anni, veniva anche lui accompagnato al locale nosocomio con un’altra ambulanza del 118. In corso le indagini per stabilire cause e responsabilità e gli accertamenti sullo stato del conducente. Acquisite testimonianze e immagini di videosorveglianza. Sequestrato il veicolo in attesa dei referti sanitari.

L’anziana morta la settimana scorsa

Sempre ad Alcamo una settimana fa è morta un’anziana di 73 anni, Vita Carollo, investita da un’auto in via Madonna del riposo. La polizia municipale, che ha aperto un’indagine per ricostruire con esattezza la dinamica del fatale impatto, ha effettuato una serie di rilievi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno dovuto sollevare il mezzo per permettere di poter prelevare la 73enne dall’asfalto. Sulla base della ricostruzione fatta dai caschi bianchi, la 73enne sarebbe caduta in mezzo alla strada dopo essere stata urtata da un’altra vettura nell’apertura dello sportello. In pratica l’anziana ha perso l’equilibrio dopo che il conducente ha aperto lo sportello della sua auto non accorgendosi della donna a fianco. Vita Carollo è finita a circa due metri e mezzo dal marciapiedi, rotolando in mezzo la strada proprio mentre sopraggiungeva una Renault guidata da una donna, M.C. di 39 anni, alcamese.