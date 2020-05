Intervento dei vigili del fuoco e della polizia municipale

Con la sua auto è volato giù dal viadotto. Un automobilista a bordo di una Fiat Punto di 76 anni si trova ricoverato in coma all’ospedale Villa Sofia.

Lo hanno soccorso i sanitari del 118 che lo hanno rianimato. Le sue condizioni erano gravissime. I sanitari lo hanno trasportato all’ospedale Villa Sofia. L’uomo era a bordo di una Fiat Punto.

Per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della vettura ed è finito in viale Regioe Siciliana.

I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia stradale dell’infortunistica.

Drammatico incidente a Palermo che solo per fortuna non ha avuto cause molto più gravi.

Un’auto è rimasta schiacciata da un tir in via dei Nebrodi, all’altezza di via Alcide De Gasperi. Il rimorchio del mezzo pesante, a causa dello scontro, si è sganciato finendo su una macchina parcheggiata e danneggiandone una seconda in sosta.

A chiarire l’esatta dinamica però saranno gli agenti dell’infortunistica della polizia municipale. L’incidente quindi potrebbe essere stato provocato da una manovra errata dell’autotrasportatore. Sul posto anche due pattuglie dei carabinieri e due ambulanze del 118.“