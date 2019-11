Intervento della polizia municipale di Palermo

Grave incidente questa sera in via Gustavo Roccella proprio davanti alla chiesa di San Raffaele Arcangelo Per cause da accertare due persone sono rimaste ferite.

Sono state soccorse dai sanitari del 118. Per comprendere cosa sia successo bisognerà attendere l’arrivo dei vigili urbani.

Nella zona c’è una macchina, una moto finita per terra e i due feriti. Al momento la dinamica non è per nulla chiara.

I sanitari del 118 arrivati con due ambulanze e hanno portato in ospedale i feriti. Saranno gli uomini dell’infortunistica a stabilire la dinamica dell’incidente.