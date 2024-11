Incidente allo Zen

Una donna di 60 anni è stata travolta da una moto in via Roma, vicino alle strisce pedonali. La donna stava tornando a casa con la spesa quando è stata investita dal mezzo a due ruote. Soccorsa dai passanti, è stata portata in ospedale in prognosi riservata. Sul posto la polizia municipale per i rilievi.

Residenti chiedono più sicurezza, troppi incidenti in via Roma

Da tempo i residenti denunciano la velocità eccessiva in via Roma, una delle strade più trafficate della città. Il vicepresidente della circoscrizione Nicolao ha proposto l’installazione di dissuasori di velocità. Secondo i dati del Comune, via Roma è tra le strade con più incidenti della città. A maggio si era parlato di istituire la Zona 30.

Incidente mortale a Palermo, 32enne perde la vita in viale Regione Siciliana

Un uomo di 32 anni, Gianluca Billitteri, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Palermo, in viale Regione Siciliana, poco dopo la mezzanotte del 22 novembre. La vittima era alla guida di un’Alfa Romeo 159. Testimoni oculari hanno riferito di aver visto diverse auto sfrecciare ad alta velocità in direzione Trapani poco prima dell’incidente, all’altezza di corso Calatafimi. L’alta velocità sembra essere la causa principale dell’incidente, sebbene la dinamica sia ancora al vaglio delle autorità.

Impatto fatale contro il guardrail

L’Alfa Romeo 159, unica vettura coinvolta nell’incidente, è uscita di strada impattando contro il guardrail. Il conducente, estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, è deceduto sul colpo. Viale Regione Siciliana è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire l’intervento dei soccorsi, la rimozione dei detriti e i rilievi da parte della polizia municipale e della polizia.

Incidente allo Zen, giovane motociclista rischia l’amputazione

Incidente nei giorni scorsi allo Zen di Palermo. Un giovane motociclista di 24 anni è rimasto gravemente ferito a seguito dell’impatto con un’automobile. A.C. – queste le sue iniziali – ha subito il parziale distaccamento di una gamba, adesso rischierebbe l’amputazione dell’arto.

La ricostruzione

Adesso A.C. è ricoverato presso l’ospedale Villa Sofia di Palermo. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli agenti della polizia municipale, il ragazzo stava percorrendo via Sandro Pertini quando, all’incrocio con via Cannatella, si è scontrato con una Fiat 500 guidata da una donna, anche lei rimasta ferita e portata a Villa Sofia. Sull’incidente indagano i vigili della sezione Infortunistica. La conducente dell’auto rischia un’accusa per lesioni gravi. Entrambi i mezzi sono già stati sottoposti a sequestro.

