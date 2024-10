Due giovani a bordo di un’auto sono finiti fuori strada in una scarpata in via Bonanno, a Montepellegrino. Sono rimasti feriti un ragazzo di 18 anni e la fidanzata di 16 anni che viaggiavano a bordo di una Grande Punto di colore bianco. Li hanno recuperati i vigili del fuoco e li hanno affidati ai sanitari del 118.

La dinamica dell’incidente

I ragazzi, dopo aver raggiunto la parte più alta del monte, stavano tornando verso casa. Il giovane automobilista, imboccando una delle ultime curve, avrebbe perso il controllo del mezzo. L’auto quindi è finita fuori strada proseguendo lungo la pendenza e impattando contro una rete paramassi che probabilmente ha evitato il peggio.

I soccorsi

Le squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco, con gli agenti di polizia, hanno soccorso i due fidanzati che sono stati poi portati a Villa Sofia per accertamenti. Nessuno di loro fortunatamente ha riportato gravi conseguenze. Sul posto gli agenti dell’Infortunistica per eseguire i rilievi e chiarire le cause dell’incidente.









Due donne ferite in uno scontro tra due auto nel Ragusano, entrambe in ospedale

Incidente stradale sulla Sp13 Ragusa Piombo, fra il bivio per il castello di Gonnafugata ed il ponte della ferrovia denominato ponte della Paolina. Scontro fra due auto che viaggiavano in direzione opposta, entrambe le auto condotte da due donne, una straniera di nazionalità croata,37 anni, una di nazionalità italiana, originaria di Vittoria, di 58 anni. Intervenuti i vigili del fuoco per liberare le donne dalle lamiere, con il 118 che le ha trasportate in ospedale.

L’incidente a Tortorici

Tragico incidente intorno alle 16 a Tortorici. Un mezzo della Guardia Forestale è precipitato per alcuni metri in una scarpata di via Roma. Una persona è morta mentre altre due sono rimaste ferite.

Sul posto i vigili del fuoco che stanno compiendo le delicate operazioni di salvataggio dei due occupanti. Uno di loro è stato estratto dalle lamiere con cuscini e gruppo divaricatore. Intervenute anche le ambulanze del 118 e una gru per rimuovere il mezzo coinvolto nell’incidente.

Il cordoglio di Schifani

“Esprimo il mio profondo dolore e la più sentita vicinanza alla famiglia dell’operaio forestale che ha perso tragicamente la vita nell’incidente avvenuto oggi a Tortorici. Ancora una volta ci troviamo di fronte a una tragedia sul lavoro che colpisce chi, ogni giorno, si adopera per la salvaguardia del patrimonio ambientale e naturale, spesso affrontando condizioni difficili e rischi elevati. Rivolgo un pensiero di pronta guarigione ai due operai rimasti feriti, auspicando che possano ristabilirsi al più presto. A loro e alle loro famiglie va il mio sostegno in questo momento di apprensione e incertezza”. Lo afferma il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

