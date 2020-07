Le indagini degli agenti dell'infortunistica

Ancora un incidente mortale a Palermo. Francesco Cardinale, travolto lo scorso 13 luglio da uno scooter in via Galletti, vicino al Bar del Bivio è morto in ospedale.

A bordo del Piaggio Beverly coinvolto c’era un 55enne, F.L., finora indagato per lesioni gravissime. Infatti dopo il decesso dell’uomo, le cui condizioni erano apparse gravi già durante l’intervento del 118, l’ipotesi di reato è diventata quella di omicidio stradale.

Il mezzo a due ruote è stato sequestrato dagli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale per effettuare ulteriori accertamenti.

Secondo una prima ricostruzione Cardinale stava attraversando la strada e si trovava in prossimità delle strisce quando è stato investito dal conducente dello scooter.

Il violento impatto aveva causato diversi traumi interni e fratture, rendendo necessario il ricovero del settantenne nel reparto di Rianimazione del Civico. La prognosi era riservata.

In meno di due settimane però la situazione è precipitata. Sono attesi i risultati dell’esame autoptico disposto dal pm all’Istituto di medicina legale del Policlinico.