Una ginecologa e ostetrica palermitana è morta in un incidente stradale. Alessandra Cardella, 42 anni e dopo la la laurea in Medicina e Chirurgia e la specializzazione in Ginecologia nell’università di Palermo, dal 2009 lavorava in Piemonte, nell’ospedale di Rivoli, come dirigente medico.

Dipendenti e pazienti, appresa la triste notizia, sono rimasti senza parole per la scomparsa.

Alessandra Cardella era un punto di riferimento. Aveva una lunga esperienza di formazione professionale e sanitaria e dopo aver lasciato Palermo aveva svolto parte della specializzazione nell’ospedale Sant’Anna di Torino. Poi un master con il dottor Pasini a Milano come sessuologa.

Questo il ricordo di Flavio Boraso, direttore generale dell’Asl To3, l’azienda sanitaria locale di Collegno e Pinerolo, nel Torinese: “Alessandra non era una star della TV, non era una star, ma ugualmente va ricordata. Era una collega ginecologa a Rivoli, che ha vissuto una vita complessa, tribulata nella solitudine e nella complessità di una psiche che spesso devasta anche il nostro corpo.

Si muoveva silenziosa, quasi assente, chissà, forse in attesa che qualcuno la fermasse per parlarle. Ora era più contenta, poteva tornare a lavorare, provare a ricominciare, ma il destino non le ha offerto una seconda possibilità ed un incidente d’auto, forse, le ha restituito la pace che cercava. Come direttore sono vicino alla sua famiglia, ai suoi colleghi, ma come uomo non posso dimenticare quello sguardo che chiedeva aiuto. Rip dottoressa, la tua Palermo ti attende”.