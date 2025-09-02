Incidente mortale sulla Palermo Agrigento. Nello scontro tra tre veicoli sono morte due persone. Al momento chiusa la strada statale 189 “Della Valle del Platani”, al km 7 ed in entrambe le direzioni, in località Lercara Friddi (PA).

Sono presenti i carabinieri, il personale del 118 e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.

Nello scontro tra una Bmw e una Peugeot sono morti padre e figlio rispettivamente di 86 e 56 anni. L’altro automobilista è rimasto illeso.

Incidente stradale in viale Regione Siciliana, due giovani morti

Incidente mortale intorno alle 3 della scorsa notte, nel sottopassaggio del Ponte di via Belgio, lungo la circonvallazione di Palermo, nella carreggiata in direzione di Catania.

Il bilancio è pesantissimo: nello scontro sono morti due giovani che viaggiavano a bordo di una Kawasaki bianca. La moto è finita, per cause che dovranno essere accertate contro il guard rail proprio nella zona del sotto passo di via Belgio.

Le vittime sono Antonio Mazzola di 27 anni e Domenico Schiavo di 22 anni. Già questa mattina le salme sono state affidate ai familiari.

I primi accertamenti

La moto dove viaggiavano i due giovani a Palermo è stata trovata distante dai corpi. L’impatto è stato violentissimo. Antonio Mazzola aveva appena compiuto 27 anni. Lunedì 1 settembre aveva festeggiato il suo compleanno, poche ore dopo è morto. Lavorava come sommelier professionista in un noto ristorante del centro storico di Palermo e collaborava anche con una struttura di San Nicola l’Arena. Con lui, in sella alla moto, c’era Domenico Schiavo, 24 anni. Lavorava in un’agenzia di scommesse nei pressi dello Sperone.

Lo scontro in piena notte

L’incidente si è verificato intorno alle 3 della scorsa notte. In un primo tempo si era parlato di tre veicoli coinvolti nello schianto. L’allarme è scattato immediatamente e, grazie anche all’assenza di traffico in piena notte, i soccorsi sarebbero arrivati velocemente. Sul posto si sono precipitate tre ambulanze ma per i due giovani non c’è stato niente da fare.

Il sottopasso chiuso per buona parte della notte

Il sottopasso di via Belgio è stato chiuso alla circolazione in entrambi i sensi di marcia anche se l’incidente è avvenuto nella corso in direzione Catania. La corsia opposta è stata utilizzata per i soccorsi e per la sosta dei mezzi delle forze dell’ordine intervenuti.

Dopo il trasporto dei feriti e la constatazione del decesso delle vittime, la corsia non coinvolta nell’incidente è stata riaperta al traffico ma quella in direzione Catania è rimasta chiusa a lungo per i rilievi.