Incidente mortale in viale Regione a Monreale (Pa). La vittima un giovane di 19 anni portato in gravissime condizioni all’ospedale Ingrassia dai sanitari del 118 ed arrivato già morto. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale di Monreale.

Il giovane Piermario Dominici era a bordo di una bici ed è finito contro un palo. E’ stato soccorso dai sanitari del 118 trasportato in un primo momento all’ospedale Ingrassia in codice rosso. Le sue condizioni si sono aggravate e non c’è stato nulla da fare.

L’incidente si è verificato alle 12.30 all’altezza del Castellaccio in un tratto in forte pendenza. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale di Monreale, coordinati dal Comandante Luigi Marulli.