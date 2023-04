La due ruote carambola sulla A29

Incidente questa mattina sull’autostrada Palermo Mazara del Vallo, coinvolta una moto con a bordo padre e figlia rimasti entrambi feriti. Ancora da chiarire se oltre alla due ruote sono coinvolti altri mezzi. I due motociclisti soccorsi dall’ambulanza del 118 che li ha trasportati all’ospedale. L’ennesimo sinistro di questa lunga scia di incidenti che non ha dato tregua alla Sicilia sin dallo scorso week-end e che è proseguito per tutto il lungo ponte del 25 aprile. Proprio nei pressi di questo tratto autostradale, anche se sull’0altra carreggiata, quattro giorni fa hanno perso la vita due motociclisti.

La caduta

I due, l’uomo di 42 anni e la figlia di 16, erano a bordo di una moto quando all’altezza della stele che ricorda la strage di Capaci sono rimasti coinvolti in un incidente. Entrambi sono caduti sull’asfalto impattando con una certa violenza. Ancora da verificare le cause che hanno portato alla caduta rovinosa della due ruote. Sul posto con l’ambulanza anche la polizia stradale che effettua i rilievi e soprattutto sta cercando di far defluire il traffico. Al momento si procede con estrema lentezza, il traffico è rallentato in entrambe le direzioni.

Ieri altro incidente in viale Regione Siciliana

All’alba di ieri a Palermo tanta paura per un’auto che si è ribaltata. Due persone rimaste ferite, una di loro addirittura tirata fuori dai vigili del fuoco perché rimasta incastrata tra le lamiere contorte del veicolo. E’ accaduto intorno alle 5,30 in viale Regione Siciliana, all’altezza del noto centro commerciale Media world. Per cause in via di accertamento l’auto si è ribaltata ed è finita con la cappotta del veicolo sull’asfalto. All’interno si trovavano due persone. Una di loro è riuscita con i propri piedi ad uscire. L’altra invece è rimasta incastrata. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto operare con la massima velocità. Si era temuto il peggio ma fortunatamente anche l’automobilista rimasto intrappolato tra le lamiere non versa in pericolo di vita. La polizia municipale ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica.

Ieri incidente mortale sulla Catania Messina

E’ stato un ponte del 25 aprile tragico in termini di bilancio di incidenti sulle strade siciliane. Ieri un gravissimo incidente è avvenuto nel pomeriggio lungo l’autostrada Catania Messina, in direzione Messina, poco prima del ponte Alcantara. Una ragazza, Arianna Franceschino di 27 anni, ha perso la vita. Era a bordo di una moto. Il conducente è in condizioni critiche. Sul posto per questo è giunto l’elisoccorso. Il traffico bloccato per ore, le cause del sinistro sono al vaglio della polizia stradale.

Sulla Palermo Mazara con il monopattino

Sulla A29 un altro incidente sempre ieri. Una donna di 50 anni a bordo di un monopattino elettrico è stata sfiorata da un’auto ed è finita per terra. La donna stava percorrendo il tratto tra Tommaso Natale e Isola delle Femmine. Anche lei soccorsa dai sanitari del 118. I rilievi eseguiti dagli agenti della polizia stradale di Palermo e di Buonfornello. Per gli indisciplinati a bordo dello scooter elettrico e del monopattino scatteranno anche pesanti sanzioni.

Domenica di sangue sulla A29

E’ di due morti il bilancio di un altro incidente che si è verificato sulla Mazara del Vallo Palermo all’altezza di Leroy Merlin. Si tratta di due giovani usciti con un gruppo di motociclisti. Secondo una prima ricostruzione Alessio Fardella di 36 anni e Salvatore Tantillo di 20 anni con un Honda Sh contro un’auto parcheggiata in corsia di emergenza. L’impatto è stato violentissimo. Per i due non c’è stato scampo e sono morti sul colpo.

