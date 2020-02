Un incidente stradale si è verificato, intorno alle ore 2.30 di questa notte, in viale Regione Siciliana nel sottopasso all’altezza del motel Agip.

Il conducente della vettura, che stava percorrendo la corsia centrale della circonvallazione in direzione Trapani, per cause che dovranno essere accertate, ha perso il controllo del mezzo. L’auto, dopo una carambola fra due guardrail, si è ribaltata finendo nella corsia opposta in direzione Catania. Fortunatamente in quell’istante, complice l’ora tarda, non sopraggiungeva nessuno. Solo questa circostanza evitava che l’incidente si trasformasse in tragedia.

I Vigili del Fuoco del Comando di Palermo giunti tempestivamente sul posto hanno messo in sicurezza l’auto e ripristinato la viabilità.

I tre occupanti dell’auto, che erano nel frattempo riusciti ad uscire dalla vettura avendo riportato solo lesioni non gravi, sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118.