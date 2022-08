Tragedia sulla Palermo Sciacca. E’ morto, nella notte, alla Rianimazione dell’ospedale Civico di Palermo dove era stato trasferito in elisoccorso dal Giovanni Paolo II di Sciacca, l’ortopedico Angelo Graceffa, 39 anni, di Aragona (Agrigento), in servizio all’ospedale di Enna.

Si aggrava il bilancio dell’incidente di ieri pomeriggio a Sciacca in contrada Piana Scunchipani. Graceffa era alla guida di una moto Kawasaki che ha sbattuto con un’auto lungo la statale 115.

Sia il medico ortopedico che la compagna, Sofia Giummo, 34 anni, di Piazza Armerina (Enna), sono rimasti gravemente feriti.

La donna, mamma di due bambini, è morta poco dopo l’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale di Sciacca. Angelo Graceffa, in condizioni disperate, è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo: era intubato, con un braccio amputato, fratture multiple anche facciali.

E’ stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, ma durante la notte è morto.

La tragedia di Licata muore un ragazzo

Un quindicenne è morto, stanotte, a Licata dopo un incidente stradale verificatosi in via Torregrossa. Il quattordicenne che era con lui è rimasto ferito gravemente ed è in sala operatoria all’ospedale San Giacomo d’Altopasso.

In via Torregrossa vi sarebbe stato uno scontro fra tra un’auto e uno scooter, a bordo del quale c’erano i due ragazzini. Il quindicenne sarebbe morto sul colpo. Della ricostruzione dell’incidente si sta occupando la polizia.

Per cause in corso di accertamento da parte di Carabinieri e Polizia, a scontrarsi sono stati una Fiat Panda e un ciclomotore. Ad avere la peggio, i due giovani sul mezzo a due ruote.

La vittima di 15 anni

Uno dei quali Emanuele Piacenti, 15 anni, a causa dell’impatto ha perso la vita.

Entrambi sono stati trasportati all’ospedale San Giacomo d’Altopasso da un’ambulanza del 118 giunta sul posto ma per Piacenti, non c’é stato nulla da fare.

L’altro ragazzo è stato invece sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.