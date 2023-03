Sul posto i vigili del fuoco

Incidente nei pressi di piazza della Pace, nel quartiere Borgo Vecchio di Palermo. Il rimorchio di un autocarro si è spezzato, facendo cadere al suolo buona parte del carico trasportato. Secondo quanto si apprende, l’episodio è avvenuto intorno alle 9. Al momento, non ci sono notizie di feriti.

La dinamica

Il mezzo stava cercando di immettersi in via Francesco Crispi, sulla carreggiata in direzione Cala. Improvvisamente però, parte del rimorchio ha ceduto, facendo inclinare il mezzo a causa del peso. Il camion stava infatti trasportando una grossa quantità di materiale edile, ovvero dei blocchi di cemento che, in seguito all’incidente, sono caduti sull’asfalto e in buona parte della villetta. Per fortuna, durante l’accaduto, non vi erano mezzi in transito.

Traffico in tilt

Il traffico in zona si è immediatamente paralizzato in entrambe le direzioni. Sul posto è giunto il personale della polizia municipale, che sta cercando di far defluire la viabilità nonostante le operazioni di rimozione del mezzo non siano semplici.

Sul posto i vigili del fuoco

Delle stesse si stanno occupando i vigili del fuoco, con l’ausilio di una gru per sollevare il rimorchio dal suolo. Operazioni attualmente in corso, ma che hanno intanto permesso di liberare la parte motrice del camion. Il personale che si occuperà delle operazioni di pulizia stradale è già sul posto, in attesa che si concludano le operazioni di messa in sicurezza.

