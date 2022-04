Marito e moglie sono morti in un tragico incidente sulla stradale Jonica

Un addio ai due angeli del volontariato. Questo l’unanime pensiero che si legge attraverso i tanti messaggi sui social che stanno arrivando in questi giorni per le ennesime dolorose morti della strada, quelle dei coniugi palermitani Angelo Belfiore e Claudia Ferrari, morti lo scorso 10 aprile insieme al loro cane in un terribile incidente in terra calabra. E’ ancora scossa la comunità palermitana, in tanti ricordano l’impegno anche sociale di marito e moglie.

Le difficoltà della vita

Particolare sicuramente il destino di Claudia Ferrari, 56 anni, che secondo quanto si apprende ha dovuto di recente affrontare seri problemi di salute. E’ stata ricoverato all’ospedale Cervello di Palermo ed ha trascorso momenti davvero difficili. Ha lottato per tenersi aggrappata alla vita e c’era riuscita. Poi però il destino beffardo ci ha messo lo zampino.

L’impegno nel volontariato

Claudia e il marito era impegnati nel volontariato. Facevano parte del Casmar, l’associazione italiana lotta alla sclerodermia, e dell’Asimar Aps, l’associazione siciliana malati reumatici. “Abbiamo perso una sorella – racconta Francesca Bassi ricordando Claudia -, la migliore del Casmar, un pilastro del volontariato, che ha fatto del volontariato una missione, pronta all’ascolto e sempre disponibile. Ho il cuore a pezzi…. Mi mancherà moltissimo sentire quando ti rispondeva al telefono ‘ciao Giuiuzza!”. “Ci sono notizie – scrive nella sua pagina face book l’associazione Asimar – che lasciano attoniti e profondamente addolorati. I malati reumatici siciliani, perdono una grande combattente, una donna meravigliosa che si è sempre spesa per il volontariato e per il bene dei malati. Ciao Claudia Ferrari sarai sempre nei nostri cuori”.

Marito e moglie sempre uniti

Emerge chiaramente da questi ricordi come marito e moglie fossero profondamente uniti: “Sei stata la mia amica – ha raccontato Nadia Indovino – da quando i nostri sguardi si sono incrociati tra quei corridoi dell’ospedale Cervello, sei stata la mia musa ispiratrice nei momenti di sconforto! A te, ad Angelo Belfiore e alla dolcissima Ombra dedicherò sempre un pensiero dolce che terrò sempre caldo nel mio cuore!”.

Lo schianto e la tragedia

Angelo Belfiore e Claudia Ferrari sono morti sulla statale 106 ionica. Nell’incidente è morto anche un cane meticcio di grossa taglia che viaggiava a bordo di una delle due auto coinvolte nel sinistro. L’impatto mortale è avvenuto nei pressi dello svincolo di “Sibari”, dove il vecchio tracciato della statale Jonica si collega alla 106 bis. Marito e moglie viaggiavano a bordo della Dacia Duster. Sulle cause e sulla dinamica dell’incidente stanno lavorando gli uomini della polstrada del distaccamento di Trebisacce.