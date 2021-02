Drammatico incidente questa mattina a Pioppo, frazione di Monreale, pare a causa dell’asfalto bagnato dalla pioggia e in alcuni tratti reso insidioso dal ghiaccio. Un’auto si è ribaltata nel pieno centro della frazione, in via Provinciale, andando a schiantarsi contro il muro laterale.

L’incidente è avvenuto all’altezza del panificio La Corte. Una donna di circa 40 anni è rimasta ferita per fortuna in modo non grave.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe perso il controllo del mezzo, una Citroën C3 andando a toccare un’auto. L’auto così si sarebbe ribaltata e si sarebbe schiantata contro il muro. L’auto procedeva in discesa, in direzione Monreale.

La donna è stata subito soccorsa dai passanti e da chi si trovava all’interno del vicino panificio. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha trasportato la donna in ospedale. Sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Pioppo e la polizia municipale.

L’automobile è stata infine recuperata dal soccorso stradale Giurintano.