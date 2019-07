Grave incidente sul lavoro ieri a Castel di Tusa. Ignazio Giuffrida, 42enne di Nicosia in provincia di Enna stava effettuando alcuni lavori edili nella casa di un privato da dove è partita la richiesta di intervento giunta al 113. Il malcapitato sembra sia caduto dal primo piano, precipitando da un’altezza di circa 3 metri.

Dopo ilprimo soccorso è stato trasportato al pronto soccorso di Cefalù ma in serata, viste le condizioni, è stato trasferito nel reparto di Neurorianimazione dell’ospedale Villa Sofia di Palermo.

L’uomo ha un ematoma subdurale acuto, è intubato e in coma farmacologico. Ha riportato anche alcune fratture costali. Le sue condizioni sono considerate gravi ma non è in pericolo di vita.

Il ferito rimarrà sotto osservazione da parte dei sanitari per i prossimi giorni