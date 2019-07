La vittima aveva 52 anni

Un operaio edile di 52 anni è morto per i traumi riportati precipitando dal tetto della chiesa di San Giuseppe del Carminello, in via Garibaldi a Trapani, dove sono in corso lavori di ristrutturazione.

Trasportato nel pronto soccorso dell’ospedale “Sant’Antonio Abate”, con un’ambulanza del 118, l’uomo è deceduto poco dopo. Indaga la polizia.