Utilizzato l'elisoccorso per trasportare i medici da Trapani a Punta Raisi

E’ stato necessario l’intervento dell’elicottero del 118 per trasportare un’equipe medica arrivata da Bari che doveva eseguire l’espianto di un cuore all’ospedale di Trapani.

L’autostrada era bloccata a causa dell’incidente di un tir che si è messo di traverso. Il rischio che si potessero perdere minuti preziosi in queste delicate operazioni ha fatto scattare il piano che ha consentito ai medici di raggiungere da Trapani lo scalo Falcone Borsellino e ripartire alla volta di Bari con l’organo da trapiantare.

Successivamente una seconda equipe dell’Ismett è partita sempre in elisoccorso da Palermo alla volta di Trapani per superare il tappo in autostrada. Ha prelevato gli altri organi dal paziente ormai in fin di vita e potere atterrare all’ospedale Civico.