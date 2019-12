Inchiesta

La Procura di Siracusa ha iscritto due persone nel registro degli indagati, con l’ipotesi di omicidio stradale, in merito all’incidente avvenuto domenica notte sulla Siracusa-Catania in cui ha perso la vita Irene Sauro, 39 anni, consigliera comunale di Augusta.

Sono il compagno della donna, alla guida della macchina, una Mercedes, su cui viaggiava la coppia, ed il conducente del camion, che trasportava arance. Un atto dovuto ma necessario per i magistrati, coordinati dal Procuratore di Siracusa, Sabrina Gambino, per ricostruire quanto accaduto in autostrada, in prossimità dello svincolo di Carlentini, dove si è verificato l’impatto tra i due mezzi.

Frattanto, in mattinata, nella chiesa Madre di Leonforte, paese di origine della trentanovenne, si sono celebrati i funerali della vittima. Tanta commozione e dolore nella comunità dove Irene era molto conosciuta: un dolore da una tragedia che presenta ancora dei lati oscuri.

Tanti i messaggi lasciati dagli amici sulla pagina Facebook della donna. “Bella mia, dormi serenamente. è solo un attimo, Colui che può non si dimenticherà mai di te. E nemmeno io. Sarai sempre una parte di me.

Ti lascio una nostra foto e l’ immagine del tuo fiore preferito.ti amerò per sempre”, scrive un’amica. “Adesso nel firmamento risplendere una stella in più la più bella, Irene Sauro” scrive un’altra.