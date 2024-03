Scontro auto e ambulanza in via Cruillas a Palermo. La vettura dopo l’incidente è finita contro la tubatura del gas provocando uno squarcio dal quale è fuoriuscito il combustibile. Tante sono state le chiamate dei residenti alla centrale operativa dei vigili del fuoco. Sono intervenuti i pompieri che hanno messo in sicurezza la zona e i tecnici dell’Amg, la società che gestisce la distribuzione nel capoluogo che hanno sospeso la fornitura nella zona e sostituito il tubo. Non ci sono stati feriti.

L’incidente in via Giafar

Paura questa mattina sul ponte di via Giafar, a Palermo. Un uomo di circa 50 anni, alla guida di una Peugeot grigia, ha sbattuto sul guard rail di destra della carreggiata, finendo ribaltata al centro della sede stradale. L’episodio è avvenuto intorno alle 11 sulla corsia in direzione di piazza Torrelunga. Ad allertare i soccorsi alcuni conducenti rimasti incolonnati nel traffico ed alcuni residenti della zona.

Le condizioni del conducente









Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118, che hanno controllato le condizioni dell’uomo alla guida, trasportandolo in codice giallo all’ospedale più vicino, ovvero al Buccheri La Ferla. Da quello che si apprende, le sue condizioni non sarebbero gravo.

Strada chiusa al traffico

La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore. A ricostruire la dinamica sarà il personale dell’infortunistica stradale della polizia municipale. Va però detto che il guard rail in questione è finito al centro di numerose segnalazioni fatte dalla II Circoscrizione a causa dello stato di incuria in cui versava. A vigilare sulla viabilità gli agenti della polizia di stato, coadiuvati dal personale di sicurezza stradale che sta ripulendo l’asfalto dai detriti e dagli oli presenti sullo stesso.

Ribaltimenti avvenuti già in precedenza

Non è la prima volta che avviene un simile episodio al ponte Giafar. Ad inizio gennaio infatti, c’è stato un violento incidente sul viadotto della II Circoscrizione. L’episodio avvenne in piena notte. Nell’impatto, sono state coinvolte due auto. Una Lancia Y guidata da un giovane di 25 anni e una Fiat 500 condotta da un ragazzo di 24 anni. In seguito allo scontro, si sono registrati quattro feriti. I ragazzi, tutti di età inferiore ai 25 anni, hanno ricevuto le prime cure dal personale del 118 e sono stati successivamente trasportati in ospedale. Tre sono stati dirottati al pronto soccorso dell’ospedale Civico, mentre uno ha ricevuto l’assistenza del caso al Policlinico. Per fortuna, non ci sono stati feriti gravi.

