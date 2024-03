Tragedia sulla 188 a Salemi nella scorsa notte

Ancora sangue sulle strade siciliane. La notte scorsa, un uomo di 34 anni di Marsala, è morto in un incidente stradale sulla statale 188 per Salemi, nel Trapanese, all’altezza di Chitarra, in una zona di campagna. Si chiamava Sebastiano Adragna Balotelli.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, alla guida di una Fiat 500, avrebbe sbandato perdendo il controllo del mezzo e finendo fuori strada. Non ci sarebbero stati altri mezzi coinvolti. Inutili i tentativi di soccorso. Per lui l’impatto è stato fatale e non c’è stato niente da fare.

Sul posto i soccorsi e la polizia locale

Sul luogo dell’incidente è giunta un’ambulanza, i sanitari hanno provato a soccorrere il trentaquattrenne, ma invano. Sul posto è giunta anche la polizia locale che ha gestito il traffico, e le forze dell’ordine che hanno proceduto ad effettuare i rilievi del caso per capire l’esatta dinamica dell’incidente. La strada è stata parzialmente chiusa per permettere i soccorsi, i rilevi e la messa in sicurezza dell’asfalto.

Incidente mortale nel Catanese, la vittima un motociclista

Pochi giorni fa, incidente mortale sulla strada statale 417 “Di Caltagirone”. La vittima un motociclista che si è scontrato con un camion. La strada è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni, al km 66.800, a Catania. Intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Incidente con altro motociclista pochi giorni prima a Palermo

Un altro motociclista è in gravi condizioni a Palermo dopo un incidente nella zona della Favorita avvenuto due giorni fa. Nello scontro tra una moto e un’auto l’uomo è rimasto gravemente ferito e trasportato all’ospedale Villa Sofia in codice rosso.

L’incidente si è verificato all’uscita del parco della Favorita alla fine di viale Diana all’altezza del cancello del Giusino in direzione Mondello. Sono stati i sanitari del 118 a portare il ferito in ospedale. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia municipale.