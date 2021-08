indaga la polizia municipale

Incidente stradale questa mattina a Palermo tra via Principe di Paternò e via Zappalà

Due persone sono rimaste incastrate tra le lamiere di una automobile

I due feriti non sono gravi, indaga la polizia municipale

Due persone estratte dalle lamiere di un’automobile che si è ribaltata questa mattina a Palermo, tra via Principe di Paternò e via Zappalà. I due occupanti della vettura sono stati trasportato in ospedale ma le loro condizioni non sarebbero gravi.

L’incidente ha coinvolto due auto

Due auto si sono scontrate e una delle due nell’urto è stata sbalzata contro il muro di cinta di un vivaio, finendo poi su una fiancata. Due persone che erano nell’autovettura sono rimaste incastrate tra le lamiere e per liberarle è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto il 118

Una volta estratte dall’abitacolo, sono state affidate alle cure dei sanitari del 118 e poi condotte in ospedale. Le loro condizioni, secondo quanto si apprende, non sono gravi. Sull’episodio indaga la polizia municipale.

La tragedia dei giorni scorsi a Palermo

Francesco Paolo Randazzo, 69 anni, è morto il 17 agosto a Palermo in un incidente in viale Regione Siciliana, quasi all’imbocco dell’autostrada in direzione Catania. Randazzo si trovava alla guida del camion utilizzato per la vendita di frutta e verdura ed è finito contro un escavatore, che si trovava lì in quel momento perché utilizzato per alcuni lavori in corso relativi alla posa della fibra ottica. Secondo una prima ricostruzione l’uomo ha perso il controllo del mezzo per lo scoppio di un pneumatico. L’impatto con l’escavatore è stato violento. A nulla sono valsi i tentativi di prestare soccorso alla vittima da parte dei sanitari del 118. L’uomo è arrivato già morto in ospedale.