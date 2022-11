Schianto auto-moto in viale Regione Siciliana, un ferito e traffico in tilt

Redazione di

15/11/2022

Incidente stradale questa mattina a Palermo lungo la Circonvallazione e il traffico va in tilt. Un uomo a bordo di uno scooter è rimasto ferito.

Scontro tra un’auto e uno scooter

Traffico impazzito a Palermo, in viale Regione Siciliana, all’altezza della rotonda dell’ex Motel Agip. Si tratta di una zona delicata per il traffico veicolare del capoluogo. Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, a scontrarsi sono stati un’auto, una Mini Cooper, e uno scooter, un Piaggio Liberty.

Ferito il giovane in sella al veicolo a due ruote

Un ragazzo è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale, in codice giallo, dal 118. Sul posto il personale dell’infortunistica della polizia municipale e quello della ditta Interventa, che ha messo in sicurezza la strada.

Lunga scia d’incidenti

Domanica ennesima tragedia della stradaE’ un giovane vittoriese la vittima di uno scontro avvenuto fra Vittoria e Gela. La giovane vittima si chiamava Mirko Argentino. È rimasta uccisa nel terribile incidente stradale che si è verificato lungo la strada statale 115 che collega Vittoria a Gela. Il giovane era a bordo di una auto Volkswagen Golf finita, per cause ancora in via di accertamento, contro un autocarro. L’impatto è stato molto violento e per il giovane non c’è stato nulla da fare nonostante i tentativi dei sanitari di rianimarlo, appena giunti sul posto dopo l’allarme. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio all’altezza di contrada Dirillo nel territorio gelese. Coinvolto anche un camper che era in transito. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Gela.

Altro grave incidente a Paternò

Grave incidente stradale all’incrocio tra le vie Tenente Cunsolo ed Emanuele Bellia a Paternò. A scontrarsi violentemente due mezzi: un’auto guidata da un 22enne ed uno scooter guidato da un 18enne, entrambi di Paternò. Ad avere la peggio il 18enne che avrebbe riportato gravi ferite alla testa. Dapprima è stato soccorso dal personale sanitario di un’ambulanza e poi trasportato in codice rosso al Cannizzaro di Catania in elicottero. Le sue condizioni sarebbero gravi. La prognosi al momento è riservata. Sul posto per occuparsi dei rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale. I mezzi incidentati sono stati posti sotto sequestro.

Terzo incidente a Marineo

Un terzo incidente si è verificato alle porte di Marineo, nel Palermitano. Una persona è rimasta gravemente ferita lungo la Palermo-Agrigento. L’incidente è avvenuto lungo la Palermo-Agrigento, nelle vicinanze dello svincolo di Marineo. Nell’incidente è rimasto coinvolto F. C., titolare di una nota azienda di vini del paese alle porte di Palermo. L’uomo, che non è in percolo di vita, sarà sottoposto a un intervento chirurgico.