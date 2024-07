Una giornata dedicata all’incontro tra domanda e offerta di lavoro per i soggetti disabili iscritti alle liste di collocamento. Si è svolto oggi il primo “Inclusion job day“, l’evento organizzato dal Centro per l’impiego di viale Praga a Palermo, con l’obiettivo di agevolare l’inclusione sociale delle categorie più fragili e promuoverne l’autonomia. Da una parte sedici imprese internazionali, nazionali e locali che hanno ricevuto e valutato i curricula, dall’altra circa 400 aspiranti lavoratori, già iscritti al collocamento mirato che, dopo essersi prenotati e aver preso visione delle posizioni aperte, hanno sostenuto i colloqui conoscitivi.

Incrementare l’occupazione dei soggetti disabili

“Vogliamo incrementare – dichiara Nuccia Albano, assessore regionale alla Famiglia, al lavoro e e alle politiche sociali – il numero di soggetti disabili che riescono a trovare un’occupazione. Per farlo abbiamo pensato a un primo evento che favorisca il contatto diretto tra le persone con disabilità, le imprese del territorio, le istituzioni e tutti gli attori attivi coinvolti nei procedimenti di selezione. In un contesto socio economico in continuo mutamento, l’accesso al mondo del lavoro presenta oggi nuove e maggiori difficoltà rispetto al passato. Le dinamiche della domanda e dell’offerta sono cambiate, in alcuni casi anche profondamente, e l’inserimento e il reinserimento lavorativo trovano maggiori ostacoli per le categorie che presentano particolari vulnerabilità e difficoltà ad adattarsi a cambiamenti radicali”.

Iniziative del Centro per l’Impiego di Palermo-Monreale

L’iniziativa di oggi, alla quale ha partecipato anche il dirigente generale del dipartimento Lavoro Ettore Foti, si inserisce in un percorso più ampio che vede il Centro per l’impiego Palermo-Monreale impegnato nel favorire l’occupazione dei soggetti disabili. Ad aprile è stato attivato in viale Praga uno sportello per le Pari opportunità, aperto alle persone con disabilità, giovani con disagio, donne vittime di violenza e migranti. L’ufficio, che si trova al piano terra del Centro per l’impiego, è aperto tutti i lunedì dalle 9 alle 13 e il mercoledì dalle 15 alle 17, previo appuntamento. È anche possibile ricevere assistenza da remoto. Tra i servizi offerti agli utenti, l’iscrizione al collocamento mirato, l’orientamento specialistico, il servizio di attivazione tirocini, il servizio immigrazione, il servizio Ido (incontro domanda offerta), supporto all’autoimprenditorialità, l’assistenza tecnica tramite sviluppo lavoro Italia. Un lavoro che inizia a dare i primi risultati. Come emerso questa mattina nel corso della prima sessione dei lavori, infatti, nei primi cinque mesi del 2024 sono stati 556 i soggetti disabili che si sono iscritti al Centro per l’impiego di Palermo e 26 all’interno delle categorie protette (legge 68/99); 225 sono invece le pratiche avviate e 84 le assunzioni programmate in convenzione. L’incremento degli iscritti è stato significativo, si è passati infatti da 388 iscrizioni nel 2021 a 823 nel 2023, e di questi ultimi per 588 persone sono state avviate le pratiche per l’avviamento al lavoro.

Un evento da ripetere e diffondere

“Abbiamo pensato a un primo evento sperimentale, riservato a un piccolo campione di aziende, da ripetere almeno due volte l’anno, e farlo diventare una buona prassi in tutti i Cpi della Sicilia – dichiara Salvatrice Rizzo, dirigente del Centro per l’Impiego Palermo e Monreale -. Un particolare ringraziamento va alle aziende per la sensibilità che hanno dimostrato, malgrado alcune non abbiano obbligo di assunzione dei disabili”.

Like this: Like Loading...