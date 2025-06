Una svolta significativa nelle politiche di inclusione sociale del Comune di Palermo. Il Consiglio comunale ha approvato oggi, su proposta dell’Assessorato alle Politiche socio-sanitarie, importanti modifiche al Regolamento “Interventi di Inclusione Sociale” con l’obiettivo di rispondere in modo più efficace e aggiornato ai bisogni delle fasce più fragili della popolazione.

Aumentano i contributi per l’autonomia abitativa

Uno dei punti chiave della riforma è il rafforzamento del contributo annuale per l’autonomia abitativa, aggiornato sulla base dei dati ISTAT. Il sostegno economico passa:

da 4.800 a 6.000 euro per nuclei fino a tre persone;

da 7.200 a 8.000 euro per famiglie con più di tre componenti.

Un incremento concreto, che mira a contrastare l’esclusione abitativa e a garantire il diritto a una casa a chi versa in condizioni economiche critiche.

Aiuti per chi perde casa in eventi catastrofici

Un’altra novità introdotta è l’istituzione di un fondo specifico per le vittime di eventi catastrofici – come incendi, alluvioni o terremoti – che si ritrovano senza abitazione.

Il nuovo regolamento prevede un contributo una tantum per chi è in grado di dimostrare di essere stato colpito da eventi imprevedibili che hanno reso inagibile la propria casa.

Un’iniziativa che mira a colmare un vuoto normativo nella gestione dell’emergenza abitativa legata a disastri improvvisi.

Sostegni economici straordinari e nuova disciplina

Il regolamento aggiornato prevede anche la possibilità di attivare contributi straordinari, finanziati attraverso stanziamenti specifici nel bilancio comunale.

Tali interventi saranno destinati a situazioni di particolare gravità sociale o economica, sostituendo la precedente normativa sull’assistenza economica, considerata ormai obsoleta.

“Un passo avanti per un welfare più giusto”

Il sindaco Roberto Lagalla e l’assessora Mimma Calabrò hanno espresso soddisfazione per l’approvazione del regolamento, sottolineando come le modifiche rappresentino “un passo aggiornato verso i bisogni attuali dei soggetti più fragili” e ringraziando il Consiglio comunale per la sensibilità dimostrata.

Il presidente della IV Commissione consiliare, Salvatore Imperiale, ha rimarcato che “l’approvazione della modifica al regolamento rappresenta un aiuto concreto per i nuclei familiari in condizioni di fragilità economica, aumentando il contributo previsto dal vecchio regolamento e che riguardava il pagamento annuale del canone di locazione”.

Imperiale ha poi evidenziato “il contributo speciale in favore delle persone vittime di eventi catastrofici, regolamentando e istituendo un contributo una tantum per coloro che comprovano lo status di vittima di fatti catastrofici imprevedibili. Capitolo che va a completare l’assistenza del comune in materia di Emergenza abitativa”.

“Importanti aiuti per i cittadini in condizioni di fragilità”

Anche la consigliera Teresa Leto ha evidenziato la portata sociale della delibera, che ha introdotto “importanti aiuti per i cittadini in condizioni di fragilità”, ampliando “le risorse destinate agli individui e ai nuclei familiari che si trovano in emergenza abitativa, garantendo così uno dei diritti umani fondamentali: avere un tetto sotto cui dormire“.

Infine, il gruppo consiliare di Forza Italia ha espresso pieno sostegno all’iniziativa, parlando di “un intervento concreto e responsabile, che dimostra attenzione verso le nuove vulnerabilità sociali e che va nella direzione di un welfare locale più equo, tempestivo ed efficace. Come Forza Italia abbiamo sostenuto con convinzione questa proposta, nella consapevolezza che la tutela della dignità e dell’autonomia delle persone rappresenti un valore fondante della nostra azione politica”.