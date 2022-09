È arrivata la risposta di Agcom all’esposto presentato dal movimento Sud chiama Nord di Cateno de Luca, candidato alla presidenza della Regione siciliana, in merito al sondaggio Tecnè diffuso dal Tg5 e poi ripreso da più testate giornalistiche. “Nella nota – si legge in una nota del movimento politico dell’ex sindaco di Messina – Agcom afferma che il sondaggio in questione non risulta diffuso”.

Imbarazzante la risposta da Agcom

“Davvero imbarazzante la risposta ricevuta oggi da Agcom al nostro esposto – commenta il leader di “Sud chiama Nord” e candidato alla presidenza della Regione Siciliana Cateno De Luca -. Agcom afferma che il TG5 non ha mai trasmesso il sondaggio contestato”

“Una allucinazione collettiva”

“Probabilmente – ironizza De Luca – si è trattato di una allucinazione collettiva, così come fantasioso era il risultato della presunta rilevazione… Restiamo dunque in attesa che l’Agcom si sintonizzi sui canali del Biscione di Cologno Monzese per recuperare le edizioni arretrate del Tg5 per poi applicare le sanzioni previste!”. Cosa aveva detto de Luca

“Nella giornata di ieri – aveva detto l’aspirante presidente della Regione – è stato diffuso l’esito di un sondaggio politico che riporterebbe la risposta sulla espressione di voto per l’elezione del Presidente della regione Siciliana del 25 settembre 2022. In verità quello pubblicato non è un sondaggio reso e diffuso secondo la disciplina vigente, ma si tratta della divulgazione di un dato privo di qualsiasi riscontro e attendibilità, diffuso con il solo scopo di condizionare l’elettorato attivo”.

Vinceremo con il 41%

Oggi Cateno De Luca è stato intervistato a Talk Sicilia. “Io sono molto soddisfatto di come sta andando la campagna elettorale – ha detto – anche per la presa di posizione ormai degli avversari. Noi abbiamo già visitato oltre 250 comuni, abbiamo programmato di visitarne almeno un altro centinaio. Sono contento perché le piazze sono piene, i nostri collegamenti e le nostre dirette vanno benissimo. Quindi ne approfitto per ringraziare tutti gli elettori. Siamo gli unici che alla luce del sole stanno facendo campagna elettorale, ma a quanto pare siamo gli unici che stanno facendo campagna elettorale”.