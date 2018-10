Al via domani alle 9.30 in Sicindustria

Più di 350 aziende espositrici e partecipanti, venticinque colossi internazionali, 2.000 incontri d’affari, domani dalle 9.30 alle 17.30 in Sicindustria Palermo – via XX Settembre 64 – la prima grande piazza d’affari delle imprese siciliane, organizzata in collaborazione con Confindustria Servizi.

Apertura alle 9.30 con i saluti del vicepresidente vicario di Sicindustria, Alessandro Albanese, e con la presentazione di tutte le opportunità legate a Confindustria Servizi.

Poi incontri B2B tra le aziende siciliane e le aziende del sistema Confindustria: ACCOR, AE. NET, ALITALIA, AMERICAN EXPRESS, CATHAY PACIFIC, CERVED GROUP, COFACE, CRIBIS, DAY, ENI, ERREBIAN, FCA, HERTZ, INNOLVA, NEXI, PEUGEOT, PREVINDUSTRIA, POSTE, Q8, TECNO, TIM IMPRESA SEMPLICE, TRENITALIA, UNIPOLSAI.