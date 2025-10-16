In occasione della pubblicazione del volume omonimo “Le infiltrazioni criminali nell’economia”, a cura di Ernesto U. Savona e Ignazio Portelli
prof. Enrico Foti, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Catania
prof. Salvatore Zappalà, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza
mons. Luigi Renna, Arcivescovo Metropolita della Diocesi di Catania
dott. Antonio Belcuore, Commissario straordinario CCIAA Sud est Sicilia
Interventi
dott. Filippo Pennisi, Presidente emerito della Corte di Appello di Catania
dott. Ignazio Portelli, Commissario dello Stato presso la Regione siciliana
dott. Francesco Curcio, Procuratore della Repubblica di Catania
dott. Vincenzo Salamone, Presidente Tar Campania
prof.ssa Anna Maria Maugeri, Ordinario presso l’Università di Catania
dott. Carlo Zimbone, Notaio in Acireale
Luogo: Catania, Aula Magna – Palazzo Centrale Piazza Università
Tipo evento: Convegno
Data Inizio: 16/10/2025
Data Fine: 16/10/2025
Ora: 16:30
