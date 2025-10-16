In occasione della pubblicazione del volume omonimo “Le infiltrazioni criminali nell’economia”, a cura di Ernesto U. Savona e Ignazio Portelli

prof. Enrico Foti, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Catania

prof. Salvatore Zappalà, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza

mons. Luigi Renna, Arcivescovo Metropolita della Diocesi di Catania

dott. Antonio Belcuore, Commissario straordinario CCIAA Sud est Sicilia



Interventi

dott. Filippo Pennisi, Presidente emerito della Corte di Appello di Catania

dott. Ignazio Portelli, Commissario dello Stato presso la Regione siciliana

dott. Francesco Curcio, Procuratore della Repubblica di Catania

dott. Vincenzo Salamone, Presidente Tar Campania

prof.ssa Anna Maria Maugeri, Ordinario presso l’Università di Catania

dott. Carlo Zimbone, Notaio in Acireale

Luogo: Catania, Aula Magna – Palazzo Centrale Piazza Università

Tipo evento: Convegno

Ora: 16:30

