“La realizzazione completa della via Aiace di Palermo, rappresenta un’infrastruttura importante per le imprese e per lo sviluppo di questo territorio. Il nostro impegno – ha dichiarato l’assessore regionale alle Attività Produttive della Regione Siciliana Edy Tamajo – è quello di dare un impulso concreto, in sinergia con il comune di Palermo, affinché il progetto possa finalmente andare avanti. Stiamo valutando la possibilità di procedere anche per stralci funzionali, così da avviare quanto prima la realizzazione di una prima parte dell’opera e dare una risposta alle esigenze degli imprenditori che operano in questa area“. Queste le dichiarazioni rilasciate da Edy Tamajo, al termine dell’incontro che si è svolto oggi pomeriggio presso gli uffici regionali in via degli Emiri a Palermo.

Nel corso dell’incontro si è discusso delle prospettive di sviluppo dell’area industriale di Partanna Mondello e “dell’importanza strategica del completamento e dell’apertura della via Aiace; una strada attesa da anni e fondamentale per migliorare i collegamenti e sostenere le attività produttive che investono in questa realtà territoriale”.

È stato inoltre ricordato che nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 del comune di Palermo, è stato inserito un intervento da circa 2 milioni e mezzo di euro, destinato alla manutenzione straordinaria della parte finale di via Aiace, nel tratto che conduce verso Partanna Mondello. “Un intervento che non può più aspettare e che rappresenta una priorità per la sicurezza e la viabilità della zona”. Alla riunione, oltre l’assessore Tamajo, hanno partecipato: l’associazione Aiace, gli imprenditori della zona, l’assessore del Comune di Palermoe i consiglieri