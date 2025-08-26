Prima uscita ufficiale del neo commissario straordinario dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Annalisa Tardino, all’edizione numero 46 del “Meeting per l’amicizia tra i popoli”, in corso alla Fiera di Rimini, luogo d’incontro annuale di personaggi della politica, manager

dell’economia, rappresentanti di religioni e culture, intellettuali e artisti, sportivi e protagonisti dello scenario mondiale.

Durante il Panel “Italia hub del Mediterraneo”

Il commissario ha partecipato al panel “Italia hub del Mediterraneo: infrastrutture, innovazione e sostenibilità per i trasporti del futuro”, che aveva tra i relatori il viceministro Edoardo Rixi e

ha incontrato la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. “Dal meeting di Rimini – è il commento del commissario straordinario – una visione condivisa per il futuro del Mediterraneo. Con la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola abbiamo brevemente ribadito un impegno chiaro: le infrastrutture siciliane non sono solo una priorità locale, ma un tassello strategico per l’intera Europa. Il Mediterraneo, da Malta alla Sicilia, deve essere crocevia di sviluppo, innovazione e relazioni internazionali”.

Infrastrutture siciliane prioritarie per tutta l’Europa

È questa la promessa che ci siamo scambiate come rappresentanti istituzionali: costruire un’Europa più vicina al Sud, più attenta alle sue potenzialità e più consapevole del suo ruolo geopolitico. Essere ascoltati, essere protagonisti: è questo che ci rende orgogliosi della nostra appartenenza”.