Bandite i concorsi, i professionisti per ricoprire quei posti ci sono già e sono formati. E’ un appello quello che parte dalla categoria degli infermieri senza passare da nessuna organizzazione ed è rivolto alla Regione dopo le polemiche sul rischio di perdere 40 milioni di euro dei fondi PNRR e mancare l’obiettivo di ben 1600 assunzioni e dell’avvio di un servizio previsto dalla riforma.

La Regione ha avviato il primo corso al Cefpass

A 24 ore dall’allarme lanciato proprio sul rischio di perdere fondi per 40 milioni e ben 1600 assunzioni per l’inesistenza della figura dell’infermiere di famiglia richiesta dalla rimodulazione della sanità, la Regione siciliana ha risposto annunciando che,m pur se non si tratta di un master, i corsi ci sono.

Un corso attivato al Cefpas, in partenza gli altri

“Sulla creazione della figura dell’infermiere di famiglia e di comunità la Regione Siciliana non è stata ferma, anzi ha già avviato un ciclo formativo attraverso il Cefpas. Il primo corso è partito a giugno e nelle prossime settimane ne saranno attivati altri che permetteranno, entro dicembre 2025, a circa 600 infermieri di completare la formazione specifica”.

I corsi sono stati attivati con l’intervento dei dipartimenti regionale dell’assessorato Salute “Il programma formativo è stato elaborato dal Cefpas, il centro regionale di formazione specialistica sanitaria – spiega Faraoni – su mandato dei dipartimenti Asoe e Pianificazione strategica, in attuazione della Missione 6 del Pnrr. Gli infermieri di famiglia e di comunità svolgeranno il proprio ruolo nei distretti sanitari (case di comunità, cot, ospedali di comunità e unità di continuità assistenziale) e rappresenteranno una figura professionale centrale nel processo di assistenza a livello territoriale”.

Non è necessario un master

Secondo l’assessore, inoltre, non serve una qualifica di livello master “Al momento – conclude l’assessore – i processi di reclutamento non possono prevedere il possesso obbligatorio di alcun master: questo sarebbe, infatti, un requisito specifico in più rispetto a quanto previsto dalle norme”.

Ma i master sono previsti nei protocolli, conferma l’assessore “È solo Agenas ad aver fornito le linee di indirizzo per gli infermieri di famiglia, riconoscendo i master come titolo preferenziale per i concorsi ma stabilendo che tale funzione può essere ricoperta anche da personale che ne è privo, purché abbia sostenuto percorsi formativi specifici “di tipo regionale”. In conformità alle direttive Agenas la Regione ha avviato i processi di formazione per la nuova figura”.

L’appello dei professinisti già formati

Ma secondo i professionisti del settore la mancanza di formazione in sicilia non è un ostacolo e i professionisti già formati nel settore in realtà esistono, Ci sono da anni.

Lo racconta a BlogSicilia Miriam Serena Marano che dice della sua esperienza e di fatto lancia un appello “Sono una professionista con 13 anni di servizio, ho il master in infermiere di famiglia da 10 anni, ovviamente un titolo che sono riuscita a ottenere fuori dalla Regione Siciliana. Questo non vuol dire che non esistono professionisti col titolo perché per fortuna esistono le università in altre regioni e anche università on line”.

L’assenza delle figure professionali, dunque,m non deve essere una scusa per non bandiere i concorsi ” Mi sembra corretto diffondere questa notizia e far capire che la nostra formazione è in continua crescita e chi vuole crescere può farlo. Mi sembra una scusa bella e buona la mancanza di formazione in Sicilia. I posti possono essere occupati. Basta la volontà. Forse non conviene a qualcuno” conclude Marano