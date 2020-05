Fino adesso 5 i medici dell'azienda positivi

Un infermiere in servizio al pronto soccorso dell’ospedale Cervello di Palermo è risultato positivo al coronavirus. La conferma è arrivata dalla direzione dell’ospedale.

Il sanitario è stato trasferito nel reparto di malattie infettive. Le sue condizioni non sono gravi. L’Asp ha eseguito i tamponi al personale dell’area di emergenza dove lavora: oltre 100 fra medici e sanitari. I primi 15 test sono risultati negativi, ma andranno ripetuti nei prossimi giorni.

E’ il primo infermiere in servizio positivo. Al momento altri cinque medici erano risultati positivi nell’azienda Villa Sofia Cervello uno in ginecologia, uno al pronto soccorso pediatrico, uno in ortopedia pediatrica e uno Rianimazione e Neurorianimazione.