A Palermo il 23 e 24 maggio

Si intitola “Infections in lung transplantation: A network to meet the challenge” ed è il primo convegno organizzato a Palermo per parlare di infezioni e trapianto di polmoni. Una due giorni in programma giovedì 23 e venerdì 24 maggio organizzata da Upmc (University of Pittsburgh Medical Center) e dall’Ismett (Istituto Mediterraneo per i Trapianti) all’hotel NH al Foro Umberto I nel centro storico del capoluogo siciliano.

Invito a realizzare rete clinica e scientifica

Si tratta di un invito a creare e sviluppare una rete clinica e scientifica che condivida ed esamini casi complessi migliorando la diagnosi, il trattamento e gli esiti dei pazienti affetti da tali patologie.

Formazione gruppi di lavoro

L’obiettivo è quello di formare gruppi di lavoro il più possibile inclusivi sui vari argomenti discussi, condividere esperienze con altri e, in futuro, istituire un registro italiano che fornisca evidenze scientifiche per migliorare la gestione delle infezioni nel trapianto di polmone.

Il trapianto di polmone è la terapia di scelta per l’insufficienza respiratoria in fase terminale secondaria a molte gravi malattie polmonari croniche. Nonostante il miglioramento dei tassi di sopravvivenza negli ultimi decenni, i riceventi di trapianto polmonare soffrono di alti tassi di complicazioni infettive dovute all’immunosoppressione e alla continua esposizione dell’innesto all’ambiente esterno.

Negli ultimi 10 anni, e a maggior ragione dopo la pandemia di Covid-19, le infezioni causate da batteri Mdr (Multi Drug Resistant) si sono diffuse in Italia, rappresentando una seria minaccia e una sfida per i pazienti immunocompromessi.

Di cosa si parlerà al congresso

Il congresso affronterà anche questioni relative alla gestione di infezioni fungine, virali e rare che trarrebbero beneficio da una gestione condivisa all’interno di una rete per essere meglio studiate e affrontate.

Cinque macro-sessioni

Si inizia giovedì 23 maggio alle 11.15 con le introduzioni con il programma della due giorni suddiviso in cinque macro sessioni. Si parte con “Infezioni rare e indicazioni difficili al trapianto polmonare”, moderata da Alessandra Bandera e Annamaria Catellan; per proseguire alle 14 con “Infezioni virali nel paziente sottoposto a trapianto di polmone”, moderatori David Bennett e Patrizio Vitulo.

Successivamente “Terapia fagica”, moderatori designati Alessandro Bertani ed Antonio Cascio.

Per venerdì 24 maggio, al mattino, dalle 8.50 in poi, “Infezioni MDR derivate da donatori e gestione delle infezioni batteriche MDR nel periodo post-trapianto”, moderato da David Bennett, Alessandro Bertani e Mike Ison.

Ed infine, alle 11.20, secondo cronoprogramma, “Le micosi”. moderatori: Paolo Antonio Grossi e Emanuele Durante Mangoni