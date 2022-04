lo ha detto intervenendo al forum web dell'ansa

“C’e’ ancora molto da fare da qui al 2050 per rendere i cittadini europei uguali tra Stati membri e all’interno degli stessi paesi, anche per quanto riguarda le infrastrutture e le competenze digitali”. Così Gaetano Armao

(Ppe), vicepresidente della Regione Siciliana e relatore sulla coesione digitale presso il Comitato europeo delle regioni, oggi al Forum web dell’ANSA sulle politiche regionali Ue e le sfide della trasformazione ecologica e digitale.

“Non nuocere alla coesione” facilitando la transizione digitale

Armao ha anche ricordato l’importanza del principio “di non nuocere alla coesione”, per cui le misure adottate a livello nazionale non devono provocare danni ma anzi facilitare la transizione digitale.

Le isole e la Sicilia esempio di South working

Le isole e in particolare la Sicilia – ha detto Armao – sono un esempio di ‘South working’ dove le persone scelgono di lavorare lontano dagli uffici e in luoghi abitualmente turistici, il che “è un motore che spinge verso la coesione digitale”.

Gli altri intervenuti al Forum

Al Forum sono intervenuti anche il capodelegazione del Pd all’Europarlamento Brando Benifei, la sindaca di Laterina-Pergine Valdarno Simona Neri in rappresentanza della rete dei giovani amministratori locali e Andrea Mancini della direzione affari regionali della Commissione europea.

I temi affrontati

La transizione digitale dell’Unione europea come occasione per il rilancio dei territori, il ruolo dei fondi Ue e quello delle amministrazioni regionali e locali. Sono i temi che sono stati affrontati in occasione del forum web.

Il vertice sull’energia

È stato l’energia il tema al centro dell’incontro, svoltosi a Palazzo d’Orleans, il 24 aprile, tra il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, il vicepresidente della Regione, Gaetano Armao, e la delegazione del Congresso degli Stati Uniti d’America. Un argomento di attualità: la guerra tra Russia e Ucraina ha fatto lievitare i costi di gas e petrolio. “A causa di forze politiche che hanno fatto della demagogia il loro mantra – ha detto Miccichè – l’Italia è l’unico Paese che non ha centrali nucleari. Nel nostro bilancio nazionale le voci che costano di più sono: welfare, istruzione ed energia. Se riuscissimo a ridimensionare quest’ultima voce, faremmo un grande passo in avanti, gravando sempre meno su famiglie e imprese. Sono contento di essere qui con voi: abbiamo bisogno dei vostri suggerimenti”. Il presidente dell’Ars ha aggiunto: “Il nostro è il Parlamento più antico del mondo, ma abbiamo bisogno di idee moderne”. La delegazione Usa ha approfondito le tematiche con l’assessore regionale all’Energia, Daniela Baglieri.