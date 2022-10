“Ci troviamo di fronte ad un’occasione storica per il rilancio infrastrutturale di di Palermo grazie ai fondi e alle risorse del Pnrr e come Filca siamo pronti a fare la nostra parte al fianco delle imprese e dei lavoratori”. Lo ha detto il segretario della Filca Cisl Palermo-Trapani Francesco Danese.

Le parole di Danese

“Ci auguriamo che tutti i progetti previsti per la citta di metropolitana trovino completa realizzazione compresi anche i dodici progetti che dovevano essere eseguiti con fondi del Pnrr, tramite il piano integrato urbano messo a punto dalla Città metropolitana, ma che non sono rientrati tra gli interventi le cui gare d’appalto sono già state messe a punto da Invitalia, braccio operativo del ministero dell’Economia e delle finanze e del ministero dell’Interno nell’attuazione del programma europeo.

Sarebbe una sciagura senza precedenti vedere andare in fumo progetti preziosi per il rilancio delle infrastrutture strategiche per la città, che passa, tra gli altri, dalla riqualificazione del lungomare e del porticciolo della Bandita alla realizzazione di un parco allo Sperone”.

L’incontro con il sindaco

“Chiediamo un incontro urgente al sindaco Lagalla – conclude- per avere rassicurazioni in merito all’iter di quei progetti che non figurano nell’elenco fornito da Palazzo Comitini che dovranno seguire un procedure diverse e sulle quali veleggia una preoccupante incertezza, che ci auguriamo possa essere scongiurata immediatamente da tutta l’amministrazione”.

Lagalla, incontro con Bonimi e Schifani su Infrastrutture

“L’incontro di stamattina con il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, il neoeletto presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e i vertici di Confindustria a Palermo e in Sicilia è stato improntato a un clima di grande cordialità e nella prospettiva di un collegamento sempre più proficuo e fruttuoso con il mondo imprenditoriale e industriale”.

Lo afferma in una nota il sindaco di Palermo Roberto Lagalla. “Ho avuto modo – aggiunge – di apprezzare molto le prospettive del presidente Bonomi, il quale ha parlato delle potenzialità di investimento nel nostro territorio, in particolare nell’ambito delle infrastrutture energetiche sulle quali è necessario puntare affinché la nostra città diventi una grande opportunità di sviluppo per il Paese”.