Si tratta di Raffaele Celia

Il presidente della Regione Nello Musumeci, in qualità di Commissario straordinario per la realizzazione dell’autostrada Ragusa-Catania, ha formalizzato la nomina dell’ingegnere Raffaele Celia a subcommissario dell’opera. L’indicazione di Celia, attuale direttore della struttura Anas in Sicilia, è stata condivisa con il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini e costituisce un ulteriore tassello per velocizzare l’avvio del cantiere dell’importante collegamento viario, atteso da oltre trent’anni.

Opera che ha “priorità” per il governo

“La realizzazione dell’autostrada che collegherà Ragusa con il capoluogo etneo – dice il governatore – è una delle priorità del governo regionale. Consentirà di abbattere i tassi di incidentalità, riequilibrare i flussi di traffico, tirare fuori l’area iblea dall’isolamento e contribuisce al potenziamento del traffico merci con una notevole riduzione dei tempi di percorrenza. A Celia – conclude Musumeci – la cui collaborazione tecnica permetterà di accelerare al massimo le necessarie procedure per l’apertura del cantiere, gli auguri di buon lavoro”.

Il 3 agosto si inaugura la Rosolini-Ispica

Intanto il prossimo 3 agosto alle ore 10 si terrà la cerimonia di inaugurazione del tratto autostradale Rosolini-Ispica, presso il nuovo casello di Ispica. Saranno presenti il presidente della Regione Siciliana, l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, oltre a molte autorità territoriali e ai rappresentati dell’impresa Cosedil che ha curato i lavori. Per Autostrade Siciliane interverranno il presidente Franco Restuccia, la vicepresidente Chiara Sterrantino, il consigliere Sergio Gruttadauria e il direttore generale Salvatore Minaldi. Le due nuove corsie autostradali, di quasi dieci chilometri e inserite nel più ampio progetto della Siracusa-Gela, rappresentano un evento per la provincia di Ragusa, sino ad oggi unica provincia di Italia senza alcun collegamento autostradale.