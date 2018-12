Gli inglesi, precisamente la Global Futures Sport ha addirittura aperto una pagina Instagram per poter comunicare coi tifosi del Palermo. Strano che una società così importante non ne avesse una prima, ma soprassediamo. Proprio oggi la Global ha annunciato la dipartita di David Platt, ex giocatore dell’Inghilterra e uno dei protagonisti della conferenza stampa di presentazione.

SARA’ MR TREACY IL MISTERIOSO INVESTITORE?

Nel post viene comunicato che Platt ha effettuato i compiti per i quali era stato chiamato (ma quali?). Non vedremo più dunque il vecchio campione britannico. Eppure in conferenza aveva parlato di campo, di dare serenità alla squadra, di valutare le prestazioni e sembrava proprio l’identikit più ideale per rappresentare la nuova proprietà a Palermo.

Global ribadisce la lontananza anche da Zamparini che non sarà più coinvolto nelle vicende societarie (ci consentiranno il beneficio del dubbio), inoltre viene annunciato che presto inizieranno i dialoghi con Figc e comune. Ne sarà felice il sindaco Orlando che nei giorni passati si era lamentato di scarsa considerazione.

Tutto bello a parole, se non fosse che ancora non si sa niente o quasi sugli investitori che effettivamente dovrebbero cacciare fuori i soldi. Non un dettaglio. L’augurio rimane che tutto sia solo un malinteso e che questi inglesi realmente investano nel Palermo Calcio, a loro il compito di smentire tutti e risollevare le sorti calcistiche della quinta città d’Italia.