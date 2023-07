Variazioni dal 31 luglio al 2 agosto

Nuove riprese televisive in città e nuovi divieti con conseguente rivoluzione del traffico a Palermo. Dal 31 luglio al 2 agosto, quindi, in base all’ordinanza del Comune 1046 del 27 luglio 2023, cambierà la viabilità nelle zone interessate dai ciack della serie Sabbia Nera di Davide Marengo. Novità alla viabilità nella zona di Mondello ma anche al centro città in via Marchese di Villa Bianca (tra via Duca della Verdura e via Laurana) o Piazza Vittorio Emanuele Orlando. Previste ore di passione per gli automobilisti palermitani.

Il 31 luglio

Viale Principessa Giovanna – tratto compreso dall’intersezione con viale Regina Elena e con lungomare Cristoforo Colombo:

Istituzione del divieto di sosta ambo i lati dalle 06 alle 24 (eccetto mezzi di produzione n. 3 mezzi 30 mq) e comunque sino a cessate esigenze.

Istituzione della chiusura al transito veicolare solo durante le riprese, il tempo max 10 minuti a volta dalle 18 alle 24

Viale Regina Elena – tratto compreso dall’intersezione con viale Principessa Mafalda e viale Principessa Giovanna;

Istituzione del divieto di sosta ambo i lati dalle ore 6 alle 24 comunque sino a cessate esigenze.

Istituzione della chiusura al transito veicolare solo durante le riprese, il tempo max 10 minuti a volta dalle ore 18 alle 24.

Si autorizza il transito auto di scena nel tratto di via pedonale solo per effettuare le riprese.

Via Marchese Di Villabianca – tratto compreso tra via Duca della Verdura e via Francesco Laurana.

Istituzione del divieto di sosta ambo i lati dalle 6 del 31 luglio alle 19 del 2 agosto 2023 e comunque sino a cessate esigenze, (eccetto mezzi di produzione. Campo Base (45mq) n.4 mezzi pesanti

Martedì 1 agosto

Via Canonico Rotolo intero tratto:

istituzione del divieto di sosta ambo i lati su tutta la via dalle 6 del 1 agosto alle 19 del 2 agosto e comunque sino a cessate esigenze.

Istituzione della chiusura al transito veicolare e pedonale dalle 12 alle 16. del giorno 01 agosto 2023, e dalle o07.30 alle 14 del giorno 2 agosto

Via Gioacchino Ventura – tratto compreso tra la via Duca della Verdura al civico 7 di via Gioacchino Ventura;

Istituzione del divieto di sosta ambo i lati ad eccezione dei mezzi di produzione (n.3 mezzi tecnici 30mq) dalle 18 del 31 luglio alle 19 del 2 agosto e comunque sino a cessata esigenza.

Piazza Vittorio Emanuele Orlando – tratto compreso da via Nicolò Turrisi a Via Volturno;

Istituzione del divieto di sosta ambo i lati dell’intera Piazza, dalle 6 alle 20 del 1 agosto e comunque sino a cessate esigenze sarà consentita la sosta di n.1 auto di scena.

Istituzione della chiusura al transito veicolare e pedonale solo durante le riprese, il tempo max 10 minuti a volta dalle 14 alle 20 del 1 agosto

Via Salesio Balsano – tratto compreso tra via Nicolò Turrisi via Volturno (CAMPO BASE/MEZZI TECNICI 30mq)

Istituzione del divieto di sosta ambo i lati nel dalle 6.00 alle 20 del 1 agosto e comunque sino a cessata esigenza, eccetto i mezzi di produzione.

Via Padre Giordano Cascini (Monte Pellegrino) – nel tratto adiacente all’ingresso della Postazione Contraeree Monte Pellegrino;

Potranno sostare n. 3 mezzi pesanti (30mq) dalle 10 alle 18 del 2 agosto;

Via Bonanno Pietro (Monte Pellegrino) – tratto compreso dal civico 26 all’intersezione con la via Monte Ercta.

Istituzione del divieto di sosta ambo i lati su tutta la via dalle 6.00 alle 20 del 02 agosto ad eccezione dei mezzi di produzione.