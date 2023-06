Continuano le riprese della serie Netflix

Il cast del “Gattopardo” continua a girare fra le strade di Palermo, fra le facce estasiate di cittadini e turisti. Il Cassaro trasformato in set cinematografico dell’attesa serie tv tratta dal romanzo omonimo di Tomasi di Lampedusa. Episodi che andranno in onda sulla piattaforma online Netflix. Ma mentre in strada si registra entusiasmo e un grande numero di curiosi, qualcuno sui social lancia stoccate e fa notare quelli che, a loro giudizio, sembrano essere dei “falsi storici”.

Il “Gattopardo” gira al Cassaro









Riprese che si prolungheranno durante il mese di giugno e per le quali si sono rese necessarie alcune limitazioni alla viabilità. Cambiamenti pensati e realizzati in un tavolo tecnico tenutosi al Comune di Aprile nel mese di aprile. Ad essere messe a punto le diverse esigenze per agevolare le riprese e ridurre i disagi per i cittadini. Fra le aree coinvolte dal lavoro della troupè della serie, vi sono i Quattro Canti, piazza Castelnuovo, piazza Pretoria, piazza Bellini e via Maqueda. Alcuni ciak si sono tenuti perfino all’interno di Palazzo Comitini, in quella che potrebbe diventare a breve la futura sala consiliare del Comune di Palermo.

Le critiche alla ricostruzione storica

Per l’occasione, le strade del Cassaro sono state addobbate di tutto punto, cercando di ricostruire le atmosfere di un tempo. Ma qualcuno non è proprio soddisfatto, come è possibile leggere all’interno dei social network. “Il Gattopardo in stile Far West, tra “sabbia”e “costumi “. Mi aspetto la scritta Saloon”, scrive l’utente Lucia Todaro su Facebook.

Il tavolo tecnico

Nell’aprile scorso al Comune di Palermo ci fu un apposito tavolo tecnico di coordinamento per le riprese di questa nuova serie tv. Ad essere messe a punto le diverse esigenze per agevolare le riprese e ridurre i disagi per i cittadini. “Ancora una volta Palermo e la sua storia – aveva detto con soddisfazione l’assessore Maurizio Carta – saranno protagonisti della cinematografia mondiale. Stiamo lavorando anche per ulteriori novità strategiche”. Anche Siracusa sarà protagonista della serie. La città, infatti, sarà una delle location principali scelte dalla produzione internazionale per girare quella che si annuncia come una fiction di successo.

Il cast

I sei episodi, prodotti da Indiana Production e Moonage Pictures, saranno interpretati da Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli, Saul Nanni e Deva Cassel. Previsto un casting di 2.500 comparse tutte residenti in Sicilia e il coinvolgimento di una considerevole quantità di maestranze locali. Proprio nelle scorse settimane si sono svolti i provini per le comparse sia nel capoluogo siciliano che a Siracusa.