Primi ciak nella fascinosa Palermo per la serie tv “Il Gattopardo”

Michele Giuliano di

31/05/2023

Ciak per “Il Gattopardo” a Palermo dove già sono cominciare le riprese dell’attesa serie tv tratta dal romanzo omonimo di Tomasi di Lampedusa. Una pellicola magistralmente trasposta in film da Luchino Visconti nel 1963. Ora diventa una serie tv che andrà in onda su Netflix e Palermo sarà una delle città a fare da cornice naturale.

Dove si gira











Almeno sino a fine giugno previste una serie di limitazioni al traffico a Palermo per permettere le riprese. Sino al 3 giugno previsti diversi ciak in corso Vittorio Emanuele nei pressi della cattedrale, sino all’8 giugno in piazza Castelnuovo. Altre riprese invece nelle Vigliena (Quattro Canti), Pretoria e Bellini, ed ancora in via Maqueda. Ma non sarà solo il centro di Palermo interessato. Altre riprese interesseranno infatti la zona della Kalsa sino all’11 giugno. Nei giorni scorsi il set anche a Mondello e Albergheria. In queste aree previste chiusure al transito ai veicoli e pedonale durante le riprese cinematografiche con rimozione coatta dei veicoli posteggiati.

Il tavolo tecnico

Nell’aprile scorso al Comune di Palermo ci fu un apposito tavolo tecnico di coordinamento per le riprese di questa nuova serie tv. Ad essere messe a punto le diverse esigenze per agevolare le riprese e ridurre i disagi per i cittadini. “Ancora una volta Palermo e la sua storia – aveva detto con soddisfazione l’assessore Maurizio Carta – saranno protagonisti della cinematografia mondiale. Stiamo lavorando anche per ulteriori novità strategiche”. Anche Siracusa sarà protagonista della serie. La città, infatti, sarà una delle location principali scelte dalla produzione internazionale per girare quella che si annuncia come una fiction di successo.

Il cast

I sei episodi, prodotti da Indiana Production e Moonage Pictures, saranno interpretati da Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli, Saul Nanni e Deva Cassel. Previsto un casting di 2.500 comparse tutte residenti in Sicilia e il coinvolgimento di una considerevole quantità di maestranze locali. Proprio nelle scorse settimane si sono svolti i provini per le comparse sia nel capoluogo siciliano che a Siracusa.