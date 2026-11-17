È entrata ufficialmente nel vivo oggi, martedì 17 novembre, l’Innovation Week 2026, la quattro giorni promossa dalla Fondazione di Partecipazione Innovation Island ETS tra Palermo e Catania. Dopo la presentazione istituzionale a Palazzo dei Normanni, la manifestazione accende i riflettori sul tessuto produttivo e accademico dell’Isola, mettendo attorno allo stesso tavolo startup, università, aziende e investitori.

L’obiettivo della rassegna è costruire un ecosistema stabile e connesso, capace di accompagnare i giovani talenti siciliani dalla nascita di un’idea fino all’ingresso sul mercato.

La visione della Fondazione e il nodo dei dati

A tracciare la rotta dell’intera settimana è Biagio Semilia, presidente della Fondazione Innovation Island, che sottolinea il valore strategico della collaborazione tra atenei e mondo imprenditoriale:

“L’importante è fare rete. Da qualche anno stiamo costruendo un’infrastruttura relazionale e cognitiva al servizio dell’ecosistema dell’innovazione. Cerchiamo di accorciare le distanze tra i diversi operatori che lavorano sul territorio e che hanno l’ambizione di contribuire alla nascita di una nuova classe imprenditoriale. Abbiamo un programma importante che coinvolge tutte le università siciliane, sia quelle pubbliche sia la Kore e la Lumsa. Vogliamo lavorare soprattutto con gli studenti, affinché queste opportunità possano rappresentare un investimento per il loro futuro”.

Dietro l’organizzazione c’è anche un lavoro tecnologico mirato a tutelare la gestione delle informazioni, come spiega Gianni Messina, responsabile tecnologico della Fondazione:

“Il mio ruolo è mettere a disposizione strumenti liberi, sviluppati interamente al nostro interno, che consentono di gestire i dati in modo sicuro, nel rispetto dei consensi. L’architettura della piattaforma integra anche le possibilità offerte dai sistemi di intelligenza artificiale. È importante dichiarare quando questi strumenti vengono utilizzati, verificarne la validità attraverso il giudizio umano e soprattutto non delegare completamente le decisioni alla tecnologia. Mettere al centro la persona significa poter governare i dati rispettando i principi della sovranità europea del dato”.

Oggi il via con turismo e impatto sociale

La giornata odierna si divide tra i due principali poli siciliani: mentre a Catania va in scena il forum sull’economia sociale “Sicilia che Innova”, Palermo ospita la nona edizione del Premio Speciale Repower Innovazione & Turismo.

A raccontare l’iniziativa è Davide Damiani di Repower: “Portiamo una giornata di lavoro con quattro tavoli tematici dedicati al futuro e alle prospettive del settore turistico. La sera incontreremo cinque startup finaliste, selezionate per i loro progetti che collegano l’innovazione al turismo, e daremo loro l’opportunità di presentarli. Negli ultimi anni alcune delle realtà che abbiamo individuato sono cresciute e oggi sono aziende consolidate. Il nostro compito è fare da catalizzatore, aiutando la trasformazione dove esistono le condizioni per realizzarla”.

Sul fronte della trasformazione digitale delle imprese interviene anche Camillo Gioè, di Elmi:

“Come partner strategico radicato nel territorio, per noi è fondamentale partecipare a questa settimana. Oggi ci occupiamo di cybersecurity e delle nuove tecnologie, tra le quali un ruolo centrale è assunto dall’intelligenza artificiale. L’attenzione si concentra sempre più sull’analisi dei processi aziendali e su come le imprese possano evolvere, per mettere insieme competenze tecnologiche e risultati di business”.

Domani il Bootcamp all’Università di Palermo

Domani, mercoledì 18 novembre, i riflettori si sposteranno all’Università di Palermo per l’Innovation Lab e il Bootcamp formativo dedicato ai progetti in gara.

A coordinare questa fase sarà Danilo Mazzara, CEO di Skillforequity: “Gestiremo il Bootcamp del 18 novembre all’Università di Palermo, dove incontreremo startup in diverse fasi di maturità. Parteciperemo alla selezione delle finaliste che saranno protagoniste della giornata del 20 novembre. Da una parte ci sono giovani che hanno voglia di fare impresa, dall’altra nuove tecnologie che permettono di avviare attività imprenditoriali anche con risorse limitate. Quello che serve sono strutture capaci di far emergere i progetti e accompagnarli nella crescita”.

Dello stesso avviso è Giuseppe Biundo, founder di CoPlus, che richiama la necessità di diffondere una solida mentalità imprenditoriale tra i più giovani: “I giovani sono il presente, non il futuro. Ci sono tantissime belle idee che però non riescono a concretizzarsi, non soltanto per la mancanza di strumenti finanziari, ma perché spesso manca la cultura del fare impresa. Vogliamo dare un aiuto concreto ai giovani siciliani, che rappresentano un’eccellenza e che, quando vanno fuori dalla Sicilia, riescono ad affermarsi sui mercati. Dobbiamo far capire loro che anche qui possono trasformare le proprie idee in aziende concrete”.

Giovedì l’Investor Day e venerdì la finale

Il percorso proseguirà giovedì 19 novembre con il Patic Investor Day, pensato per favorire l’incontro diretto tra startup e capitali, prima del gran finale di venerdì 20 novembre all’Ecomuseo Mare Memoria Viva con l’assegnazione del Premio Innovation Island 2026.

A evidenziare i numeri della crescita registrata dal capoluogo siciliano è Fabrizio Ferrandelli, assessore comunale alle Politiche giovanili e all’Innovazione: “Stiamo registrando una crescita sistemica importante nel mondo dell’innovazione, anche attraverso gli investimenti di Patic, che rappresentano una grande opportunità per il territorio. All’interno dell’Innovation Week avremo una giornata dedicata all’Investor Day, che offrirà una sintesi del lavoro che stiamo portando avanti insieme alla Regione. Abbiamo guadagnato 12 mila nuovi cittadini che sono nomadi digitali e ci stiamo collocando tra le venti città al mondo che attraggono maggiormente questa categoria. Sono risultati che ci incoraggiano a proseguire lungo questo percorso di crescita”.