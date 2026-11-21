Oltre 600 partecipanti nella sola giornata conclusiva all’Ecomuseo Mare Memoria Viva di Palermo, 49 candidature ammesse alla valutazione e più di 200 studenti coinvolti nei percorsi dedicati alle università. Si chiude con numeri in forte crescita l’edizione 2026 dell’Innovation Week, l’evento promosso dalla Fondazione Innovation Island ETS che ha riunito nel capoluogo siciliano imprenditori, ricercatori, investitori e istituzioni per fare il punto sull’ecosistema regionale dell’innovazione.

I vincitori: trionfa lo spin-off Unipa Kazaam Lab

A conquistare il Premio Innovation Island 2026 come vincitore assoluto è stato Kazaam Lab, spin-off dell’Università di Palermo guidato da Simona Ester Rombo, premiato per un progetto che applica l’intelligenza artificiale alla sperimentazione clinica.

Nella categoria Early Stage il riconoscimento è andato alla palermitana Ristonic di Gaetano Spinnato, che si è aggiudicata anche la menzione speciale per l’ambito Turismo della S3 – Smart Specialisation Strategy della Regione Siciliana. Il premio Innovatore dell’anno è stato invece conferito a Sabrina Maniscalco, fisica siciliana e cofondatrice di Algorithmiq, realtà internazionale attiva nell’informatica quantistica applicata anche alla ricerca farmaceutica.

Le sette menzioni speciali nelle province siciliane

La giuria – composta da 30 membri del board tra ricerca, finanza e imprese, con il coordinamento del partner Skill for Equity – ha assegnato altre sei menzioni speciali nei settori strategici dell’Isola:

Economia del mare: Acqua Yachts di Palermo (categoria Advanced), con il progetto Digital Vessel;

Scienze della vita: Discovergen di Messina (Early Stage);

Agroalimentare: Sikelia Phen di Agrigento (Early Stage);

Ambiente: Piipee di Trapani (Early Stage);

Smart cities: Nexo – Arrivare, restare, tornare di Catania (Early Stage);

Energia: Serra Archimede (Advanced), con il progetto Coltiviamo la luce per generare valore: agro-data-energy cluster.

Semilia: “La Sicilia sa attrarre anche talenti stranieri”

Soddisfatto per il livello dei progetti in gara il presidente della Fondazione Innovation Island, Biagio Semilia: “Abbiamo riscontrato una significativa evoluzione dell’ecosistema dell’innovazione sul versante imprenditoriale – ha dichiarato –. La qualità delle proposte e il collegamento strutturale con le Start Cup Competition delle università hanno messo in luce iniziative con ottime prospettive di crescita”.

Semilia ha poi sottolineato la capacità attrattiva dell’Isola, citando il caso simbolico di una giovane coppia – lui russo e lei ucraina – che ha scelto la Sicilia per lanciare una startup dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale e turistico attraverso il linguaggio dei videogiochi.

Si guarda già al 2027

Archiviata l’edizione 2026 – realizzata con il supporto di partner come UniCredit, Repower, PwC, Elmi, Fiber Telecom, Coplus, Forum PA, Isola Catania e Skill for Equity – la Fondazione guarda già al futuro. Da lunedì 23 novembre riaprirà ufficialmente la call for startup in vista del Premio Innovation Island, in programma a novembre 2027. “Proseguiamo il nostro lavoro di accompagnamento – conclude Semilia – per costruire una nuova classe imprenditoriale siciliana, etica e capace di competere sui mercati internazionali”.