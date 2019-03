meeting aperto il 19 marzo

Accorciare le distanze attraverso l’innovazione e l’ interscambio culturale, è il progetto Erasmus Plus “ Cloud Computing in the European Schools” a cui aderisce l’Istituto Einaudi-Pareto. A Palermo una delegazione di studenti provenienti da Grecia, Germania e Spagna a confronto con gli studenti dell’istituto del capoluogo siciliano, su progetti inerenti al settore dell’informatica, volti a superare barriere che negano l’accesso a determinati servizi. Una mission dedita anche allo scambio culturale, per gli studenti del Pareto di Palermo e per le delegazioni straniere, che sono ospitate dai ragazzi, per l’occasione avranno l’opportunità di conoscere le principali bellezze artistiche di Palermo. Un programma che prevede per i ragazzi, studio e visite guidate e che si conclude il 22 marzo.

Martedì 19 marzo, alle ore 10.00 avrà luogo all’interno dell’istituto, un meeting aperto, durante il quale gli studenti illustreranno i progetti elaborati.

“Il cloud computing nelle scuole europee” è un progetto cofinanziato dal Programma Erasmus Plus dell’Unione europea, con partner di 4 paesi diversi: Spagna (IES Ramòn del Valle Inclàn), Germania, (BBS Osterholz-Scharmbeck), Grecia (EPAL CHIOU), Italia (ISS Einaudi-Pareto). Si sviluppa in 24 mesi (2017/18 e 2018/19) ed è realizzato grazie ad un’accurata pianificazione delle attività. Gli obiettivi sono: aiutare studenti e insegnanti a comprendere meglio la varietà di culture, lingue e valori europei; migliorare le competenze digitali, la conoscenza della tecnologia Cloud, che consente di usufruire, tramite server remoto, di risorse software e hardware. Un progetto articolato in due anni, quattro gli incontri transnazionali e due virtuali. Il primo incontro si è svolto a Siviglia dal 7 al 9 novembre 2017; il secondo a Brema a marzo del 2018; il terzo a Chios in Grecia, il quarto in Italia a Palermo ed ha come argomento, competenze digitali e il Cloud PAAS. La conclusione del progetto, coordinato dal docente José Luis Rodríguez Rodríguez, avrà luogo in Spagna.