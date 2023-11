Si è insediato oggi, 13 novembre, il nuovo Prefetto di Palermo, Massimo Mariani. Nella sua prima giornata di lavoro, ha incontrato il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il sindaco Roberto Lagalla, il questore, Vito Calvino e il comandante provinciale dei carabinieri Luciano Magrini.

Nella mattinata il Prefetto Mariani ha partecipato agli eventi commemorativi organizzati dal Comando Militare Esercito “Sicilia” in occasione della “Giornata del Ricordo dei Caduti Militari e Civili nelle Missioni Internazionali per la pace”.

Nel corso degli incontri, il Prefetto ha assicurato il massimo impegno per agevolare ogni percorso condiviso finalizzato a garantire risposte concrete alle esigenze di sicurezza del territorio e ai bisogni della collettività, nel reciproco rispetto dei ruoli e delle prerogative istituzionali di ciascuno.

Governatore riceve Mariani, “stabilito dialogo cordiale e schietto”

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto stamattina a Palazzo d’Orléans, il nuovo prefetto di Palermo, Massimo Mariani. L’incontro, durato circa mezz’ora, si è svolto nell’ottica di un proficuo rapporto di collaborazione istituzionale. Durante il colloquio sono stati toccati i temi delle recenti emergenze legate agli incendi e, in generale, dell’impegno per garantire la sicurezza del territorio. Il presidente ha offerto in dono il crest in legno e metallo con lo stemma della Regione Siciliana. “Sono lieto di aver conosciuto Sua Eccellenza, con cui ho stabilito subito un dialogo cordiale e schietto – sottolinea il presidente Schifani – Sono certo che potrà svolgere al meglio il suo incarico sul territorio palermitano, forte della lunga e fruttuosa esperienza maturata in altre sedi complesse della nostra Penisola. A lui vanno i più sinceri auguri di buon lavoro”.

Chi è il nuovo prefetto di Palermo

Massimo Mariani è nato a Taranto il 4 giugno 1961. Laureatosi in giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Bari, ha assunto servizio nel 1987 nella carriera prefettizia del Ministero dell’Interno, con la qualifica di Vice Consigliere di Prefettura.

Dal luglio 1988, al termine del corso inziale, è stato assegnato alla Prefettura di Matera, ove ha prestato servizio negli uffici amministrativi. Trasferito il 20 gennaio 1992 alla Prefettura di Taranto, vi ha svolto, tra l’altro, le funzioni di Vice Capo di Gabinetto, Funzionario alla Sicurezza, Capo del Centro cifra, Capo della Segreteria di Sicurezza, Segretario del Comitato Provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica, Responsabile del Nucleo operativo tossicodipendenze.

Il 23 dicembre 1996 ha assunto servizio a Roma, presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Dal 23 dicembre 1996 al 22 novembre 2003 ha diretto la Segreteria della Commissione Centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione ex art. 10, Legge n. 82/1991. La Commissione, organismo presieduto da un Sottosegretario di Stato all’Interno, delibera in merito all’adozione delle speciali misure di protezione, oltre che sui contenuti e sulla durata delle stesse, nei confronti dei collaboratori o dei testimoni di giustizia, esposti a grave e attuale pericolo, in ragione delle dichiarazioni rese all’Autorità Giudiziaria, tra l’altro, relativamente a delitti commessi per finalità di terrorismo odi eversione dell’ordine costituzionale ovvero ricompresi fra quelli di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (tra gli altri, associazione di stampo mafioso o delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis C.P., ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni di stampo mafioso).

Promosso alla qualifica di Viceprefetto dal 1° gennaio 2002. Assegnato alla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico – Logistici e della Gestione Patrimoniale, sempre nell’ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ove ha svolto le funzioni di Dirigente dell’Area I – Accasermamento della Polizia di Stato.

È stato altresì componente della Commissione Centrale per gli interventi di sicurezza su beni immobili a disposizione di soggetti che ricoprono cariche pubbliche.

Trasferito alla Prefettura di Brindisi dal 23 maggio 2005, vi ha svolto le funzioni di Capo di Gabinetto, Dirigente reggente dell’Area I – Ordine e sicurezza pubblica, Responsabile del Nucleo Operativo per la sicurezza dell’economia, Responsabile dell’Ufficio Provinciale per la Sicurezza Personale. È stato inoltre Presidente della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Brindisi.

Il 30 aprile 2007 ha assunto servizio presso la Prefettura di Crotone, con le funzioni di Vicario del Prefetto.

Trasferito dall’11 ottobre 2010 alla Prefettura di Cosenza, ove ha continuato a svolgere le funzioni di Vicario del Prefetto. È stato inoltre Dirigente Reggente dell’Area II – Raccordo con gli enti locali; consultazioni elettorali e Dirigente dell’Ufficio Elettorale Provinciale.

Presidente della Commissione Elettorale Circondariale di Cosenza, delle Sottocommissioni Elettorali Circondariali di Rende e di Cassano allo Jonio, della Commissione Elettorale Circondariale di Rossano.

Dal 15 giugno 2015 ha svolto le funzioni di Vicario del Prefetto a Catanzaro, ove ha diretto, quale reggente, anche l’Ufficio del Rappresentante dello Stato, (Reggente) e l’Area I – Ordine e Sicurezza Pubblica. Ha svolto altresì le funzioni di Presidente della Commissione Elettorale Circondariale di Catanzaro.

Nominato Prefetto il 28 luglio 2017, è stato destinato alla sede di Foggia, ove ha assunto le funzioni il successivo 28 agosto 2017.

Con D.P.C.M. del 9 agosto 2018 è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il superamento delle situazioni di particolare degrado dell’area del Comune di Manfredonia.

Nominato Prefetto di Reggio Calabria il 30 aprile 2019, ha assunto le funzioni il 14 maggio 2019.

A Reggio Calabria ha svolto anche le funzioni di Commissario straordinario del Governo per il superamento delle situazioni di particolare degrado per l’area del Comune di San Ferdinando (RC),

Nominato Prefetto di Palermo il 3 novembre 2023

Nel corso della carriera Mariani, nominato Prefetto di Palermo lo scorso 3 novembre ha ricoperto numerosi incarichi. In particolare è stato Commissario Straordinario presso i Comuni di Mottola (TA); Sava (TA); Latiano (BR); Strongoli (KR); Platì (RC); Scalea (CS); Castrovillari (CS); Cirò Marina (KR). È stato componente della Commissione straordinaria per la gestione del Comune di Mileto (Vibo Valentia), ai sensi dell’art. 143, T.U.E.L. Ha svolto le funzioni di Presidente della Commissione Straordinaria di liquidazione del Comune di San Giovanni in Fiore (CS). Mariani ha infine presieduto le Commissioni di accesso ai sensi degli artt. 1 e 1 bis D.L.6/9/1982, n. 629, presso i Comuni di Corigliano Calabro (CS); Casal di Principe (CE); Monte Sant’Angelo (FG), Cropani (CZ); Lamezia Terme (CZ) È docente presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di polizia e presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione.

