Mariani in Questura, alla Guardia finanza e dai vigili del fuoco

Il Prefetto di Reggio Calabria, Massimo Mariani, prima di lasciare sabato prossimo l’incarico ed assumere da lunedì 13 novembre la guida dell’Ufficio territorio di governo di Palermo, ha effettuato oggi visite di commiato in Questura, alla Guardia di finanza e dai vigili del fuoco.

Per quanto riguarda, in particolare, l’incontro con la Guardia di finanza, il prefetto Mariani, “dopo essere stato accolto con gli onori di rito dal Comandante provinciale, Generale di brigata Maurizio Cintura – è detto in un comunicato delle fiamme gialle – si è intrattenuto con una rappresentanza di militari, esprimendo parole di apprezzamento per il proficuo contributo offerto alla collettività dalle donne e dagli uomini del Corpo per tutelare la legalità economico-finanziaria. Il Comandante provinciale, a sua volta, ha ringraziato il Prefetto per la visita, testimonianza di attenzione e vicinanza al Corpo”. Domani le visite di commiato del Prefetto si concluderanno con i carabinieri, la Capitaneria di porto ed il Centro operativo della Dia.

La nomina, Mariani sostituisce Cucinotta

Massimo Mariani è nato a Taranto, 62 anni è il nuovo prefetto di Palermo. Laureatosi in giurisprudenza con il massimo dei voti, presso l’università di Bari, ha assunto servizio nel 1987 nella carriera prefettizia del ministero dell’Interno, con la qualifica di vice consigliere di Prefettura. Il 23 dicembre 1996 ha assunto servizio a Roma, presso il ministero dell’Interno, dipartimento della pubblica sicurezza. Sostituisce Maria Teresa Cucinotta andata in pensione pochi giorni fa.

Nel 2005 alla prefettura di Brindisi ha svolto le funzioni di capo di gabinetto. Nel 2007 è stato viceprefetto vicario alla prefettura di Crotone. Nel 2010 è stato nominato viceprefetto vicario alla prefettura di Cosenza.

Nel 2015 ha svolto le funzioni di vice prefetto vicario presso la sede di Catanzaro. E’ stato commissario straordinario presso i comuni di Mottola (Ta); Sava (Ta); Latiano (Br); Strongoli (Kr); Platì (Rc); Scalea (Cs); Castrovillari (Cs); Cirò Marina (Kr).

Nel 2017 è stato nominato prefetto di Foggia. Nel 2019 è stato destinato a svolgere le funzioni di prefetto della provincia di Reggio Calabria.