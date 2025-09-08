Una professoressa in servizio all’istituto superiore “Danilo Dolci” di Partinico, è stata investita sulle strisce pedonali mentre attraversava il viale della Regione siciliana, davanti alla nuova autostazione, direzione via Forlì.

Il giovane investitore al volante di una Fiat Panda si è fermato subito e ha prestato i primi soccorsi. A soccorrere l’insegnante sono arrivati anche i colleghi.

Le condizioni dell’insegnante sono apparse gravi ed è stata portata dall’ambulanza presso il pronto soccorso di Partinico per i primi accertamenti. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia municipale per accertare le responsabilità.