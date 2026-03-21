La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 58 anni, residente nel quartiere Zen, protagonista di una fuga spericolata tra le vie del centro cittadino. L’operazione, condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Libertà”, si è conclusa con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, oltre a denunce per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

L’episodio è avvenuto durante lo scorso fine settimana, quando una pattuglia in servizio di controllo del territorio ha notato una Fiat 500 procedere a passo d’uomo in via Mariano D’Amelio. L’atteggiamento del conducente, che osservava con eccessiva circospezione le auto in sosta, ha insospettito i poliziotti. Non appena gli agenti hanno azionato i segnali luminosi e intimato l’alt, l’uomo ha reagito premendo l’acceleratore nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

Ne è scaturito un pericoloso inseguimento che ha attraversato diverse arterie cittadine, tra cui via Cirrincione, via Imperatore Federico, via Anwar Sadat e via Montepellegrino. Durante la corsa, il 58enne ha effettuato manovre azzardate e zigzagato tra il traffico, mettendo a serio rischio l’incolumità di pedoni e automobilisti. La fuga è terminata bruscamente in una strada senza uscita, dove il sospettato ha abbandonato il veicolo per tentare di scappare a piedi.

Prima di essere definitivamente bloccato in via Madre Maria Prestigiacomo, l’uomo ha cercato di disfarsi di un grimaldello e di una chiave per auto con cifratura limata, strumenti prontamente recuperati e sequestrati dalle forze dell’ordine. I successivi accertamenti hanno confermato che la Fiat 500 utilizzata per la fuga era provento di furto, motivo per cui il mezzo è stato immediatamente riconsegnato al legittimo proprietario.

Il 58enne, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è stato condotto davanti all’autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto. Oltre alle conseguenze penali, all’uomo sono state contestate sanzioni per molteplici violazioni al Codice della Strada commesse durante la folle corsa tra le vie di Palermo.