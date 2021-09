Uomo ai Pagliarelli, indagini in corso

Era al volante di un’auto rubata ma dopo essere arrivato allo Zen è sceso ed ha proseguito a piedi perché inseguito da due poliziotti. Uno degli agenti, dopo aver intimato l’alt, ha estratto la pistola ed ha esploso due colpi in aria per farlo fermare.

L’episodio risale a ieri sera: in manette un uomo di 31 anni, G. P., con l’accusa di furto e rapina.

Era stato bloccato la sera precedente

G. P. era stato già bloccato e portato negli uffici della polizia la sera precedente ma, per motivi ancora da chiarire, era riuscito a fuggire.

Ricercato perché sospettato di aver fatto uno scippo

L’arrestato era ricercato perché sospettato di essere autore di uno scippo in centro avvenuto poche ore prima. Era stato rintracciato e catturato dai Falchi della squadra mobile che lo avevano affidato a un’altra pattuglia per le operazioni di fotosegnalamento.

Era riuscito a fuggire

Tuttavia, una volta prese le impronte e scattate le foto, il giovane è riuscito ad allontanarsi e a fare perdere – sebbene per poco – le proprie tracce. Il giorno successivo è stato registrato un altro scippo in centro ai danni di una ragazza. La vittima ha contattato il 112 e ha fornito una descrizione dello scippatore e di un’auto utilizzata per scappare.

Poi il furto di un’auto vicino Corso Calatafimi

Subito dopo è stato collegato con un altro fatto: il furto di un’auto dalle parti di corso Calatafimi. Il proprietario di una Fiat Grande Punto, che si era fermato in banca per prelevare del denaro, ha denunciato che qualcuno era stato visto mentre saliva sulla sua macchina per poi fuggire a tutta velocità. L’auto descritta dalla giovane scippata e quella rubata in corso Calatafimi erano con ogni probabilità la stessa.

L’auto rintracciata in via Einaudi

La macchina rubata è stata rintracciata ieri lungo le strade dello Zen, dalle parti di via Einaudi. Una pattuglia del commissariato di polizia San Lorenzo, notando l’auto sospetta, si è lanciata all’inseguimento che si è concluso dalle parti di via Egeria.

A quel punto il conducente della Grande Punto ha lasciato il mezzo e ha proseguito a piedi la sua fuga che però si è conclusa poco dopo. Gli agenti, dopo avergli intimato l’alt, hanno sparato due colpi in aria riuscendo poi a bloccare il 31enne.

Uomo ai Pagliarelli, indagini in corso

Terminati gli accertamenti il giovane è stato portato in tribunale per l’udienza di convalida al termine della quale il gip ha disposto per lui la misura cautelare della detenzione al carcere Pagliarelli. Le indagini sono in corso per stabilire con certezza se il 31enne, indagato per rapina e furto d’auto, sia effettivamente l’autore dei due scippi avvenuti in centro.