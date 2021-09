Arrestato un uomo di 46 anni dalla polizia

La polizia di Stato ha arrestato V.A., 46 anni, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato di Partinico hanno bloccato l’uomo durante un normale controllo. Nel corso della perquisizione nel borsello sono stati trovati tre pacchetti di sigarette, dove erano nascoste 7 dosi di marijuana confezionate in bustine di cellophane.

In casa altro stupefacente

Nella perquisizione a casa in un ripostiglio i poliziotti hanno rinvenuto un chilo di marijuana, un bilancino di precisione, una forbicina ed altro materiale utilizzato per il confezionamento. L’uomo arrestato è stato portato, in attesa di udienza di convalida, nel carcere “Lorusso” di Pagliarelli.